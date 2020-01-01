«Выглядите, как студентка»: Оля Полякова восхитила своей фигурой в мини-платье
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость предстала в изумрудном коротеньком платье, декорированном стразами и прозрачными вставками. Силуэтный наряд подчеркнул роскошную фигуру артистки, выделив тонкую талию и стройные ноги. Эффектный образ певица дополнила стрижкой каре, ярким макияжем, голубыми линзами и массивным украшением.
Свою публикацию Полякова подписала так:
«Девушка с татуировкой дракона!)»
Поклонники восхитились красотой Оли, и осыпали звезду комплиментами в комментариях:
«Не узнать, такую красотку 😍».
«Голубые глаза 👍это твоё 🔥🔥🔥».
«Шикарная😍».
«Оля, ти блін все гарніше і гарніше, куди вже далі?»
«Не перестаю удивляться Вашей безупречности! Вы выглядите, как студентка».
«Безумно красивая».
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