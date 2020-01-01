«Выглядите, как студентка»: Оля Полякова восхитила своей фигурой в мини-платье

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками пикантными фото.

Оля Полякова восхитила своей фигурой в мини-платье instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость предстала в изумрудном коротеньком платье, декорированном стразами и прозрачными вставками. Силуэтный наряд подчеркнул роскошную фигуру артистки, выделив тонкую талию и стройные ноги. Эффектный образ певица дополнила стрижкой каре, ярким макияжем, голубыми линзами и массивным украшением.

Свою публикацию Полякова подписала так:

«Девушка с татуировкой дракона!)»

Поклонники восхитились красотой Оли, и осыпали звезду комплиментами в комментариях:

«Не узнать, такую красотку 😍». «Голубые глаза 👍это твоё 🔥🔥🔥». «Шикарная😍». «Оля, ти блін все гарніше і гарніше, куди вже далі?» «Не перестаю удивляться Вашей безупречности! Вы выглядите, как студентка». «Безумно красивая».

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