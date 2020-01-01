«Бомба-ракета»: Лилия Ребрик взорвала Сеть образом из 30-х
Читай также: «Просто пожарище»: Мишель Андраде сексуально станцевала под свою песню
Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость запечатлена в длинном бордовом платье с глубоким декольте, которое соблазнительно оголяет не только грудь, а и ноги. Образ артистка дополнила перчатками, туфлями, украшениями и веером. Но основной изюминкой является прическа и макияж, которые изменили внешность телезвезды до неузнаваемости. Короткие накрученные волосы, ярким макияж с бровями-ниточками помогли передать стиль 30-х годов.
Под публикацией Лилия призналась, что она любит перевоплощаться в разные облики, поэтому с радостью примеряет на себя непривычный грим и наряды:
«Трохи ШИКУ з 30-х🔥🔥🔥
Щастить мені працювати зі справжніми феями краси, які одягнуть тебе з голочки , намалюють, а ти ходи і відчувай себе Богинею з іншого століття. Дивишся потім на фото: «наче ти й не ти...». Але це мабуть і є родзинка нашої професії «бути різною і при цьому залишатися собою».
Поклонники восхитились новым образом Ребрик, и рассыпались в комплиментах:
«Суперові фото! Дуже стильно, взагалі на себе не схожа. Краса!»
«Ваууу😍 не узнать».
«Супер 👏👏».
«Бомба-ракета».
«Ух яка🎉🎉🎉Красуня❤️❤️❤️».
«Я не узнала Вас, Лилия. Красиво».
«Вы шикарны😍».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Светлана Лобода возмутилась, что ее клип удалили
- Алла Костромичева показала растяжку в откровенном наряде
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил