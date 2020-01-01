«Бомба-ракета»: Лилия Ребрик взорвала Сеть образом из 30-х

Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками неожиданными фото.

Лилия Ребрик взорвала Сеть образом из 30-х instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость запечатлена в длинном бордовом платье с глубоким декольте, которое соблазнительно оголяет не только грудь, а и ноги. Образ артистка дополнила перчатками, туфлями, украшениями и веером. Но основной изюминкой является прическа и макияж, которые изменили внешность телезвезды до неузнаваемости. Короткие накрученные волосы, ярким макияж с бровями-ниточками помогли передать стиль 30-х годов.

Под публикацией Лилия призналась, что она любит перевоплощаться в разные облики, поэтому с радостью примеряет на себя непривычный грим и наряды:

«Трохи ШИКУ з 30-х🔥🔥🔥

Щастить мені працювати зі справжніми феями краси, які одягнуть тебе з голочки , намалюють, а ти ходи і відчувай себе Богинею з іншого століття. Дивишся потім на фото: «наче ти й не ти...». Але це мабуть і є родзинка нашої професії «бути різною і при цьому залишатися собою».

Поклонники восхитились новым образом Ребрик, и рассыпались в комплиментах:

«Суперові фото! Дуже стильно, взагалі на себе не схожа. Краса!» «Ваууу😍 не узнать». «Супер 👏👏». «Бомба-ракета». «Ух яка🎉🎉🎉Красуня❤️❤️❤️». «Я не узнала Вас, Лилия. Красиво». «Вы шикарны😍».

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