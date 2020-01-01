Как на Playboy: Кортни Кардашьян поразила сексуальным образом

Светская львица Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Кортни Кардашьян поразила сексуальным образом instagram.com/kourtneykardash

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Американская фотомодель Кортни Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в сексуальном образе. Старшая из дочерей семейства Кардашьян решила повторить образ модели с обложки Playboy 1966 года выпуска. На кадрах знаменитость предстала в коротеньком зеленом платье, которое подчеркнуло пышную грудь, стройную фигуру и длинные ноги Кортни. Образ девушка дополнила ярким макияжем, легкими волнами на волосах и серьгами в виде новогодних игрушек.

Немного позже Кардашьян опубликовала другие фото из домашней фотосессии, где образ можно рассмотреть полностью. Фотомодель села на стул рядом с новогодней елкой, закину ногу на ногу и продемонстрировав красные ботфорты на шпильке.

Поклонники восхитились смелым образом Кортни, и рассыпались в комплиментах:

«Диснеевская принцесса». «Ты как Барби». «Невероятно!» «Красотка». «Очень сексуально».

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