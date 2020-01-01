Как на Playboy: Кортни Кардашьян поразила сексуальным образом
Читай также: «Красивый поступок»: Влад Яма показал своих родителей
Американская фотомодель Кортни Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в сексуальном образе. Старшая из дочерей семейства Кардашьян решила повторить образ модели с обложки Playboy 1966 года выпуска. На кадрах знаменитость предстала в коротеньком зеленом платье, которое подчеркнуло пышную грудь, стройную фигуру и длинные ноги Кортни. Образ девушка дополнила ярким макияжем, легкими волнами на волосах и серьгами в виде новогодних игрушек.
Немного позже Кардашьян опубликовала другие фото из домашней фотосессии, где образ можно рассмотреть полностью. Фотомодель села на стул рядом с новогодней елкой, закину ногу на ногу и продемонстрировав красные ботфорты на шпильке.
Поклонники восхитились смелым образом Кортни, и рассыпались в комплиментах:
«Диснеевская принцесса».
«Ты как Барби».
«Невероятно!»
«Красотка».
«Очень сексуально».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Светлана Лобода возмутилась, что ее клип удалили
- Алла Костромичева показала растяжку в откровенном наряде
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил