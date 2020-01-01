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«Красивый поступок»: Влад Яма показал своих родителей

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Украинский хореограф Влад Яма поделился с подписчиками семейным снимком.

Влад Яма показал своих родителей
Влад Яма показал своих родителей
instagram.com/vladyama_official

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Известный танцор Влад Яма на своей странице в Инстаграм опубликовал милое селфи. На кадре знаменитость запечатлел себя в компании родителей. Под публикацией звезда признался, что сделал сюрприз для самых близких людей, и на День святого Николая приехал в родной город в родительский дом:

«Святий Миколай попросив Владислава Миколайовича передати подарунок! 💪🏼 Телепортнувся і зробив!🎁»

Влад активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, делясь личными моментами, а фанаты с интересом наблюдают и комментируют.

На этот раз поклонники восхитились поступком Влада Ямы, и рассыпались в комплиментах:

«Дорогого стоит!»

«Вообще красивый поступок!»

«Влад, вы умничка. Вы много внимания уделяете родителям. Пусть иногда даже на расстоянии. Любим Вас».

«Замечательный сын».

«Правильно сделал, ведь родители – это самое ценное».

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Источник: ivonа bigmir)net

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