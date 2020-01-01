«Красивый поступок»: Влад Яма показал своих родителей
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Известный танцор Влад Яма на своей странице в Инстаграм опубликовал милое селфи. На кадре знаменитость запечатлел себя в компании родителей. Под публикацией звезда признался, что сделал сюрприз для самых близких людей, и на День святого Николая приехал в родной город в родительский дом:
«Святий Миколай попросив Владислава Миколайовича передати подарунок! 💪🏼 Телепортнувся і зробив!🎁»
Влад активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, делясь личными моментами, а фанаты с интересом наблюдают и комментируют.
На этот раз поклонники восхитились поступком Влада Ямы, и рассыпались в комплиментах:
«Дорогого стоит!»
«Вообще красивый поступок!»
«Влад, вы умничка. Вы много внимания уделяете родителям. Пусть иногда даже на расстоянии. Любим Вас».
«Замечательный сын».
«Правильно сделал, ведь родители – это самое ценное».
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