«Какая вкуснятина»: Настя Каменских показала, чем питается на самом деле
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок с неполезным блюдом. На кадре знаменитость позирует сидя в заведении с огромной пиццей в руках. Стоит отметить, что артистка запечатлена в черной водолазке, с хвостиком на голове и без макияжа.
Под публикацией Каменских призналась, что устроила себе день, когда можно употреблять неполезные продукты. Совсем непривычно видеть на странице у Насти подобные фото, ведь девушка придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом. Однако диетологи говорят, что подобный «праздник живота» рекомендуется устраивать раз в неделю, а может и реже, чтобы разогнать метаболизм.
Поклонники оценили естественную красоту Каменских, и рассыпались в комплиментах:
«Такая милая без макияжа».
«Такая милая девчонка».
«Такая стройняшка!»
«Какая вкуснятина у тебя в руках! А ты красотка».
«Настя, ты прекрасна! Типичное украинское смазливое личико».
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