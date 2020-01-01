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«Какая вкуснятина»: Настя Каменских показала, чем питается на самом деле

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным фото.

Настя Каменских показала, чем питается на самом деле
Настя Каменских показала, чем питается на самом деле
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок с неполезным блюдом. На кадре знаменитость позирует сидя в заведении с огромной пиццей в руках. Стоит отметить, что артистка запечатлена в черной водолазке, с хвостиком на голове и без макияжа.

Под публикацией Каменских призналась, что устроила себе день, когда можно употреблять неполезные продукты. Совсем непривычно видеть на странице у Насти подобные фото, ведь девушка придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом. Однако диетологи говорят, что подобный «праздник живота» рекомендуется устраивать раз в неделю, а может и реже, чтобы разогнать метаболизм.

Поклонники оценили естественную красоту Каменских, и рассыпались в комплиментах:

«Такая милая без макияжа».

«Такая милая девчонка».

«Такая стройняшка!»

«Какая вкуснятина у тебя в руках! А ты красотка».

«Настя, ты прекрасна! Типичное украинское смазливое личико».

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Источник: ivonа bigmir)net

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