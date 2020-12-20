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"Слишком красивая": 42-летняя Лорак оголила бедро и впечатлила сеть

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Певица Ани Лорак показала фотосет в нарядном черном платье с высоким вырезом - также у звезды новая прическа .

42-летняя Лорак поразила идеальной фигурой
42-летняя Лорак поразила идеальной фигурой
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которой в сентябре 2020 исполнилось 42 года, поразила сеть идеальной фигурой. Знаменитость снялась в облегающем платье с асимметричным вырезом.

Фото Лорак добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует, стоя на лестнице. Высокий разрез на платье оголяет одно бедро певицы. Образ дополняют эффектные серьги и волнистые волосы звезды.

Скоро Новый год! Где брать новогоднее настроение? Делитесь секретами! - написала Лорак.

42-летняя Лорак поразила идеальной фигурой
42-летняя Лорак поразила идеальной фигурой
instagram.com/anilorak

42-летняя Лорак поразила идеальной фигурой
42-летняя Лорак поразила идеальной фигурой
instagram.com/anilorak

Поклонники похвалили в комментариях фигуру звезды и назвали Лорак "слишком красивой".

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, бедра, фигура
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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