"Слишком красивая": 42-летняя Лорак оголила бедро и впечатлила сеть

Певица Ани Лорак показала фотосет в нарядном черном платье с высоким вырезом - также у звезды новая прическа .

42-летняя Лорак поразила идеальной фигурой instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которой в сентябре 2020 исполнилось 42 года, поразила сеть идеальной фигурой. Знаменитость снялась в облегающем платье с асимметричным вырезом.

Фото Лорак добавила в Инстаграм.

В кадре она позирует, стоя на лестнице. Высокий разрез на платье оголяет одно бедро певицы. Образ дополняют эффектные серьги и волнистые волосы звезды.

Скоро Новый год! Где брать новогоднее настроение? Делитесь секретами! - написала Лорак.

42-летняя Лорак поразила идеальной фигурой instagram.com/anilorak

42-летняя Лорак поразила идеальной фигурой instagram.com/anilorak

Поклонники похвалили в комментариях фигуру звезды и назвали Лорак "слишком красивой".

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