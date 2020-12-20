"Слишком красивая": 42-летняя Лорак оголила бедро и впечатлила сеть
Певица Ани Лорак показала фотосет в нарядном черном платье с высоким вырезом - также у звезды новая прическа .
Читай также: Ани Лорак поразила смелым образом в компании молодых мужчин
Певица Ани Лорак, которой в сентябре 2020 исполнилось 42 года, поразила сеть идеальной фигурой. Знаменитость снялась в облегающем платье с асимметричным вырезом.
Фото Лорак добавила в Инстаграм.
В кадре она позирует, стоя на лестнице. Высокий разрез на платье оголяет одно бедро певицы. Образ дополняют эффектные серьги и волнистые волосы звезды.
Скоро Новый год! Где брать новогоднее настроение? Делитесь секретами! - написала Лорак.
Поклонники похвалили в комментариях фигуру звезды и назвали Лорак "слишком красивой".
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Илона Гвоздева показала, как ее мама увеличила себе губы
- Надя Дорофеева показала свой неудачный образ
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил