Ани Лорак поразила смелым образом в компании молодых мужчин
Читай также: «Вся в маму»: Слава Каминская показала зажигательный танец своей дочери
Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в смелом образе. На первом кадре знаменитость запечатлена с Максом Барских, а на втором – с российским артистом Niletto. Для мероприятия звезда надела сверкающее мини-платье золотистого цвета, колготы в сетку и босоножки на каблуке. Откровенный наряд продемонстрировал стройные ноги и пышную грудь певицы. Образ Лорак дополнила высоким хвостом на голове и ярким макияжем.
Под публикацией Ани Лорак рассказала, что фото было сделано на съемках новогоднего концерта, где она встретила коллег по сцене:
«Такие приятные и радостные встречи за кулисами новогодних концертов».
Поклонники восхитились внешним видом артистки, рассыпавшись в комплиментах:
«Ваш образ просто сногсшибательный».
«Какие красивые».
«Любимая куколка».
«Классные, вы просто восхитительная!»
«Какая же вы красивая! Каролина, это лучший образ».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Жена Монатика удивила своим внешним видом
- Оля Полякова засветила аппетитные формы в откровенном наряде
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил