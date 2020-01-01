Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками неожиданными фото.

Ани Лорак поразила смелым образом в компании молодых мужчин instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в смелом образе. На первом кадре знаменитость запечатлена с Максом Барских, а на втором – с российским артистом Niletto. Для мероприятия звезда надела сверкающее мини-платье золотистого цвета, колготы в сетку и босоножки на каблуке. Откровенный наряд продемонстрировал стройные ноги и пышную грудь певицы. Образ Лорак дополнила высоким хвостом на голове и ярким макияжем.

Под публикацией Ани Лорак рассказала, что фото было сделано на съемках новогоднего концерта, где она встретила коллег по сцене:

«Такие приятные и радостные встречи за кулисами новогодних концертов».

Поклонники восхитились внешним видом артистки, рассыпавшись в комплиментах:

«Ваш образ просто сногсшибательный». «Какие красивые». «Любимая куколка». «Классные, вы просто восхитительная!» «Какая же вы красивая! Каролина, это лучший образ».

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