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"Наташа, да что ж вы творите!": Могилевская взорвала сеть молодежным хитом

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В сети обсуждают новый клип Наталии Могилевской на песню "Натусик".

Могилевская спела с тиктокерами - это вызвало обсуждение в сети
Могилевская спела с тиктокерами - это вызвало обсуждение в сети
Пресс-служба

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Популярная певица Наталья Могилевская хайпонула так хайпонула. Звезда, которую называют легендой украинской сцены, записала молодежный трек “Натусик“ и представила на него клип. 

В кадре Могилевская появилась в эффектном мини и шубе в цветах ЛГБТ. По сюжету, она приезжает на пати к “зумерам“ (молодежь - 2000-2005 года рождения) и оказывается самой стойкой. Работу записали вместе с популярными “тик-токерами“.

Сегодня она первой сняла дуэт с тиктокерами ULove Home, охват аудитории которых превышает 30 млн. зрителей. Экспериментальная видеоработа “Натусик, залетай на шампусик“ получилась веселой и праздничной, в преддверии Нового года, - подписали под видео.

  • А шо все “мертвые“, а ты нет 😂😂😂😂😂😂😂😂
  • Не могла оторваться от просмотра... Это хит💥👑
  • песня создана, чтоб под нее отрываться)
  • Классно,когда человек может сам над собой посмеяться.Я бы не сказала,что все так ужасно,как говорят некоторые блогеры про песню и клип,по моему стильно,молодежно,а в конце вообще очень смешно
  • да что ж вы творите!
  • в конце не хватает фразы “ у вас там дети плачут. Мои дети спят!“
  • И вот уже идет 11 час как я слушаю ету песню😍, - написали в сети.
     

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Теги: Наталья Могилевская, премьера клипа, мини
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Источник: Ivonа bigmir)net

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