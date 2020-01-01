"Наташа, да что ж вы творите!": Могилевская взорвала сеть молодежным хитом

В сети обсуждают новый клип Наталии Могилевской на песню "Натусик".

Могилевская спела с тиктокерами - это вызвало обсуждение в сети Пресс-служба

Читай также: «Это Натусик»: Наталья Могилевская восхитила фото в мини-платье

Популярная певица Наталья Могилевская хайпонула так хайпонула. Звезда, которую называют легендой украинской сцены, записала молодежный трек “Натусик“ и представила на него клип.

В кадре Могилевская появилась в эффектном мини и шубе в цветах ЛГБТ. По сюжету, она приезжает на пати к “зумерам“ (молодежь - 2000-2005 года рождения) и оказывается самой стойкой. Работу записали вместе с популярными “тик-токерами“.

Сегодня она первой сняла дуэт с тиктокерами ULove Home, охват аудитории которых превышает 30 млн. зрителей. Экспериментальная видеоработа “Натусик, залетай на шампусик“ получилась веселой и праздничной, в преддверии Нового года, - подписали под видео.

А шо все “мертвые“, а ты нет 😂😂😂😂😂😂😂😂

Не могла оторваться от просмотра... Это хит💥👑

песня создана, чтоб под нее отрываться)

Классно,когда человек может сам над собой посмеяться.Я бы не сказала,что все так ужасно,как говорят некоторые блогеры про песню и клип,по моему стильно,молодежно,а в конце вообще очень смешно

да что ж вы творите!

в конце не хватает фразы “ у вас там дети плачут. Мои дети спят!“

И вот уже идет 11 час как я слушаю ету песню😍, - написали в сети.



Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.