"Наташа, да что ж вы творите!": Могилевская взорвала сеть молодежным хитом
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Популярная певица Наталья Могилевская хайпонула так хайпонула. Звезда, которую называют легендой украинской сцены, записала молодежный трек “Натусик“ и представила на него клип.
В кадре Могилевская появилась в эффектном мини и шубе в цветах ЛГБТ. По сюжету, она приезжает на пати к “зумерам“ (молодежь - 2000-2005 года рождения) и оказывается самой стойкой. Работу записали вместе с популярными “тик-токерами“.
Сегодня она первой сняла дуэт с тиктокерами ULove Home, охват аудитории которых превышает 30 млн. зрителей. Экспериментальная видеоработа “Натусик, залетай на шампусик“ получилась веселой и праздничной, в преддверии Нового года, - подписали под видео.
- А шо все “мертвые“, а ты нет 😂😂😂😂😂😂😂😂
- Не могла оторваться от просмотра... Это хит💥👑
- песня создана, чтоб под нее отрываться)
- Классно,когда человек может сам над собой посмеяться.Я бы не сказала,что все так ужасно,как говорят некоторые блогеры про песню и клип,по моему стильно,молодежно,а в конце вообще очень смешно
- да что ж вы творите!
- в конце не хватает фразы “ у вас там дети плачут. Мои дети спят!“
- И вот уже идет 11 час как я слушаю ету песню😍, - написали в сети.
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