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«Это Натусик»: Наталья Могилевская восхитила фото в мини-платье

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Наталья Могилевская восхитила фото в мини-платье
Наталья Могилевская восхитила фото в мини-платье
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в мини-платье и разноцветной шубе. Яркий образ артистка дополнила короной на голове, распущенными волосами и сдержанным макияжем. Под публикацией певица призналась, что совсем скоро порадует своих фанатов новым хитом, где предстанет в необычном облике:

«Знакомьтесь, это - Натусик!😎
До премьеры клипа осталось 2 дня...»

Поклонники сравнили Наталью с Жужой (инопланетной игрушкой из сериала «Сваты») из-за верхней одежды, и осыпали приятными словами в комментариях:

«Жужа гарна».

«Красоткаа😍😍😍😍😘😘»

«Натусик-гарнюсик💥»

«Такая красавица😍😍»

«Наташа вы такая красивая! Ждём новый ваш клип и песню ❤️😊🔥»

«Шикардосная!!!🔥🔥🔥»

«ЖуЖа😂👌💃❤️».

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Источник: ivonа bigmir)net

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