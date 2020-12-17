«Это Натусик»: Наталья Могилевская восхитила фото в мини-платье
Читай также: «Я толстая»: певица plus-size Лиззо показала свое обнаженное тело
Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в мини-платье и разноцветной шубе. Яркий образ артистка дополнила короной на голове, распущенными волосами и сдержанным макияжем. Под публикацией певица призналась, что совсем скоро порадует своих фанатов новым хитом, где предстанет в необычном облике:
«Знакомьтесь, это - Натусик!😎
До премьеры клипа осталось 2 дня...»
Поклонники сравнили Наталью с Жужой (инопланетной игрушкой из сериала «Сваты») из-за верхней одежды, и осыпали приятными словами в комментариях:
«Жужа гарна».
«Красоткаа😍😍😍😍😘😘»
«Натусик-гарнюсик💥»
«Такая красавица😍😍»
«Наташа вы такая красивая! Ждём новый ваш клип и песню ❤️😊🔥»
«Шикардосная!!!🔥🔥🔥»
«ЖуЖа😂👌💃❤️».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Илона Гвоздева показала, как ее мама увеличила себе губы
- Надя Дорофеева показала свой неудачный образ
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил