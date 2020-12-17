«Это Натусик»: Наталья Могилевская восхитила фото в мини-платье

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Наталья Могилевская восхитила фото в мини-платье instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в мини-платье и разноцветной шубе. Яркий образ артистка дополнила короной на голове, распущенными волосами и сдержанным макияжем. Под публикацией певица призналась, что совсем скоро порадует своих фанатов новым хитом, где предстанет в необычном облике:

«Знакомьтесь, это - Натусик!😎

До премьеры клипа осталось 2 дня...»

Поклонники сравнили Наталью с Жужой (инопланетной игрушкой из сериала «Сваты») из-за верхней одежды, и осыпали приятными словами в комментариях:

«Жужа гарна». «Красоткаа😍😍😍😍😘😘» «Натусик-гарнюсик💥» «Такая красавица😍😍» «Наташа вы такая красивая! Ждём новый ваш клип и песню ❤️😊🔥» «Шикардосная!!!🔥🔥🔥» «ЖуЖа😂👌💃❤️».

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