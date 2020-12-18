«Разрыв сердечка»: Тина Кароль показала свое лицо вблизи

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками портретными снимками.

Тина Кароль показала свое лицо вблизи instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала чувственный коллаж из двух фото. На первом кадре знаменитость запечатлена в черном платье, которое оголяет спину. А на втором – певица томно посмотрела в камеру, продемонстрировав сдержанный макияж, который лишь подчеркнул ее естественную красоту.

Фото звезда дополнила музыкальным сопровождением, а под публикацией написала строки из новой песни:

«Лодочка- символ любви,

Она плывет к берегу.

Мой берег- ваши глаза

Я скучаю по прикосновению с вашими сердцами...»

Поклонники восхитились красотой Тины Кароль, и рассыпались в комплиментах:

«Как всегда так нежно и чувствено❤️😖». «Всегда красиво😍Неимоверная❤». «Икона 😍». «Это идеально». «Разрыв сердечка. Тина, ты потрясающая!» «Вау! Невероятная».

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