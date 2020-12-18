«Разрыв сердечка»: Тина Кароль показала свое лицо вблизи
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала чувственный коллаж из двух фото. На первом кадре знаменитость запечатлена в черном платье, которое оголяет спину. А на втором – певица томно посмотрела в камеру, продемонстрировав сдержанный макияж, который лишь подчеркнул ее естественную красоту.
Фото звезда дополнила музыкальным сопровождением, а под публикацией написала строки из новой песни:
«Лодочка- символ любви,
Она плывет к берегу.
Мой берег- ваши глаза
Я скучаю по прикосновению с вашими сердцами...»
Поклонники восхитились красотой Тины Кароль, и рассыпались в комплиментах:
«Как всегда так нежно и чувствено❤️😖».
«Всегда красиво😍Неимоверная❤».
«Икона 😍».
«Это идеально».
«Разрыв сердечка. Тина, ты потрясающая!»
«Вау! Невероятная».
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