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«Крепкая семья»: Регина Тодоренко показала мужа и сына

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Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками семейным снимком.

Регина Тодоренко показала мужа и сына
Регина Тодоренко показала мужа и сына
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со съемок. На кадрах знаменитость позирует с Владиславом Топаловым и маленьким сыном Майклом, которые одеты в костюмы панд. Как оказалось, снимок сделан на съемках шоу «Маска», где приняла участие звездная семья.

Под публикацией Регина призналась, что сыну нравится наблюдать за тем, как его родители выступают на сцене:

«Какое же это большое счастье, когда ребёнок с упоением и восторгом смотрит на работу родителей̆. Конечно, не обошлось и без слез, когда мама с папой̆ вышли на сцену, а малыш остался в зрительном зале (тяжело мне, когда сын плачет), но зато после эти маленькие аплодирующие ладошки и тоненький̆ нежный̆ голосок «люблю папочку и мамочку» - самая большая в мире награда!»

Поклонники восхитились семейным снимком, и рассыпались в комплиментах:

«Мои прекрасные».

«Молодцы!!! Всегда здорово, когда семья вместе!!!»

«Крепкая семья! Счастья Вам, ребята».

«Как это мило! Очень здорово, что у вас такая хорошая семья».

«Семейные фотографии всегда обладают какой-то магией и волшебством!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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