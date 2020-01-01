«Вульгарщина низкопробная»: Мишель Андраде раскритиковали за откровенное видео

Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками пикантным видео.

Мишель Андраде раскритиковали за откровенное видео instagram.com/mishvirmish

Читай также: Никто не ожидал: Ким Кардашьян показала, как выглядит без макияжа

Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость в прозрачных штанах и черном топе, который оголяет грудь, сексуально двигается под свою новую песню. Компанию в откровенном танце певице составили другие девушки, которые предстали в сетчатых колготах и виляли ягодицами перед камерой.

Под публикацией Мишель призналась, что это фрагмент из ее нового клипа, который сегодня смогут увидеть все фанаты.

Поклонникам не понравилась излишняя откровенность в клипе, и они раскритиковали Андраде, сравнив ее с Настей Каменских:

«А Настю Каменских зачем плагиатить?» «Мишель, песня конечно зажигающая, но зачем так ярко косить под Настю Каменских?» «А без задниц на весь экран эта песня не зашла бы? Классная же девочка, зачем опошлять свой образ». «Потап из тебя делает вторую Настю. Да и не всем далеко та вульгарщина низкопробная нравится».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.