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«Это просто неприлично»: Анита Луценко впечатлила своей растяжкой

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Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками соблазнительным видео.

Анита Луценко показала свою растяжку
Анита Луценко показала свою растяжку
instagram.com/anitasporty

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Профессиональный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость станцевала на рассвете на берегу моря в коротеньком платье. Девушка продемонстрировала стройную фигуру и отличную растяжку, высоко закинув ногу.

Стоит отметить, что Анита скрывает свою личную жизнь, не показывая своего мужа и лишь изредка публикуя фото с дочерью. По словам звездного тренера, она верит в негативную энергию фолловеров, которая может пагубно повлиять на ее личную жизнь. Однако Анита активно делится своими снимками и видео, а фанаты с удовольствием оставляют комментарии.

Нежные и сексуальные движения Луценко покорили поклонников, которые рассыпались в приятных словах:

«Это просто неприлично! Красотка и красота и вообще».

«Такая легкая и воздушная».

«Танец счастливой женщины, наверное, выглядит так».

«Это вау! Грация, любовь и свобода».

«Эффектно!»

«Вы прекрасны».

«Просто супер, как же красиво».

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Источник: ivonа bigmir)net

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