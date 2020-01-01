«Это просто неприлично»: Анита Луценко впечатлила своей растяжкой

Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками соблазнительным видео.

Анита Луценко показала свою растяжку instagram.com/anitasporty

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Профессиональный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость станцевала на рассвете на берегу моря в коротеньком платье. Девушка продемонстрировала стройную фигуру и отличную растяжку, высоко закинув ногу.

Стоит отметить, что Анита скрывает свою личную жизнь, не показывая своего мужа и лишь изредка публикуя фото с дочерью. По словам звездного тренера, она верит в негативную энергию фолловеров, которая может пагубно повлиять на ее личную жизнь. Однако Анита активно делится своими снимками и видео, а фанаты с удовольствием оставляют комментарии.

Нежные и сексуальные движения Луценко покорили поклонников, которые рассыпались в приятных словах:

«Это просто неприлично! Красотка и красота и вообще». «Такая легкая и воздушная». «Танец счастливой женщины, наверное, выглядит так». «Это вау! Грация, любовь и свобода». «Эффектно!» «Вы прекрасны». «Просто супер, как же красиво».

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