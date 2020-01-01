Вера Брежнева взорвала Сеть фото в белой майке на голое тело
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков с недавнего выступления. На кадрах знаменитость предстала в белой майке на голое тело, широких джинсах и кроссовках. Именно такой просто наряд звезда выбрала для сольных номеров. Образ артистка дополнила распущенными волосами и легким макияжем.
Под публикацией Вера призналась, что получила огромное удовольствие от встречи со своим слушателем:
«Наш акустический концерт #Тихо был самым настоящим глотком свежего воздуха ✨ ведь нам всем нужны эмоции. И вчера мы все их получили.
Он прошёл по всем правилам и нормам, и я благодарна всем нашим зрителям за их терпение ради нашей встречи! (я понимаю, что сидеть в масках некомфортно, а подпевать тем более)».
Поклонники восхитились естественной красотой Брежневой, и осыпали ее комплиментами:
«Вера, как всегда бесподобно. Красота через экран бьет изо всех сил! Мысленно всегда с Вами!»
«Ты супер».
«Вера красавица».
«Какая хорошенькая».
«Просто нереально красивая».
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