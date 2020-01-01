«Моя слабость»: Григорий Решетник умилил Сеть фото с новорожденным сыном

Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился с подписчиками трогательным снимком.

Григорий Решетник умилил Сеть фото с новорожденным сыном instagram.com/grisha_reshetnik

Читай также: «Безумная женщина»: Леся Никитюк залезла на тренажер и ушла в отрыв

Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал серию милых фото. На кадрах знаменитость запечатлен в белой рубашке, синих брюках и с крошечным сыном на руках, которого назвали Александром. Григорий нежно целует своего наследника, притулив младенца к груди.

Под публикацией Решетник признался, что отцовство делает его очень счастливым:

«Моя ніжність і слабкість, моє малесеньке янголятко 😘».

Поклонники восхитились трогательными снимками, и рассыпались в комплиментах:

«Это невероятно!» «Очень трогательно, когда такой сильный и мужественный мужчина млеет от своего маленького ангела. Вы прекрасные!» «Гриша, вы пример всем мужчинам! Украина гордится вами». «Счастливый папа». «Как нежно! Какие теплые слова сыну от папы».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.