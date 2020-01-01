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«Моя слабость»: Григорий Решетник умилил Сеть фото с новорожденным сыном

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Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился с подписчиками трогательным снимком.

Григорий Решетник умилил Сеть фото с новорожденным сыном
Григорий Решетник умилил Сеть фото с новорожденным сыном
instagram.com/grisha_reshetnik

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Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал серию милых фото. На кадрах знаменитость запечатлен в белой рубашке, синих брюках и с крошечным сыном на руках, которого назвали Александром. Григорий нежно целует своего наследника, притулив младенца к груди.

Под публикацией Решетник признался, что отцовство делает его очень счастливым:

«Моя ніжність і слабкість, моє малесеньке янголятко 😘».

Поклонники восхитились трогательными снимками, и рассыпались в комплиментах:

«Это невероятно!»

«Очень трогательно, когда такой сильный и мужественный мужчина млеет от своего маленького ангела. Вы прекрасные!»

«Гриша, вы пример всем мужчинам! Украина гордится вами».

«Счастливый папа».

«Как нежно! Какие теплые слова сыну от папы».

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Источник: ivonа bigmir)net

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