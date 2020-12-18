«Безумная женщина»: Леся Никитюк залезла на тренажер и ушла в отрыв
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с тренировки. На кадрах знаменитость занимается на тренажере в обтягивающем спортивном костюме, который подчеркивает стройную фигуру девушки. Никитюк предстала без макияжа, продемонстрировав естественную красоту, и распустила волосы. Пока девушка занималась на орбитреке, подружка снимала ее на телефон. Однако кадры подружки и вид тренировки со стороны кардинально отличаются.
Леся часто радует своих фанатов шуточными видео и фото, поднимая им настроение. А фолловеры активно следят за жизнь телезвезды, комментируя ее публикации.
Поклонники отметили, что у Леси отменное чувство юмора, и рассыпались в комплиментах:
«Класс!!!😘👏😍»
«Таке враження, що в вас Олег Винник вселився 😂😂😂».
«Как всегда на высоте».
«Огненная кобылка».
«Безумная женщина».
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