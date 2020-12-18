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«Безумная женщина»: Леся Никитюк залезла на тренажер и ушла в отрыв

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками забавным видео.

Леся Никитюк залезла на тренажер и ушла в отрыв
Леся Никитюк залезла на тренажер и ушла в отрыв
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с тренировки. На кадрах знаменитость занимается на тренажере в обтягивающем спортивном костюме, который подчеркивает стройную фигуру девушки. Никитюк предстала без макияжа, продемонстрировав естественную красоту, и распустила волосы. Пока девушка занималась на орбитреке, подружка снимала ее на телефон. Однако кадры подружки и вид тренировки со стороны кардинально отличаются.

Леся часто радует своих фанатов шуточными видео и фото, поднимая им настроение. А фолловеры активно следят за жизнь телезвезды, комментируя ее публикации.

Поклонники отметили, что у Леси отменное чувство юмора, и рассыпались в комплиментах:

«Класс!!!😘👏😍»

«Таке враження, що в вас Олег Винник вселився 😂😂😂».

«Как всегда на высоте».

«Огненная кобылка».

«Безумная женщина».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.12.2020, 10:40
Оценка:  0
гость
Типичная безумная дура.
гость  (аноним)  18.12.2020, 10:16
Оценка:  0
гость
Залезла. Ушла в отрыв и кончила.
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