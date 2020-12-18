«Безумная женщина»: Леся Никитюк залезла на тренажер и ушла в отрыв

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками забавным видео.

Леся Никитюк залезла на тренажер и ушла в отрыв instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с тренировки. На кадрах знаменитость занимается на тренажере в обтягивающем спортивном костюме, который подчеркивает стройную фигуру девушки. Никитюк предстала без макияжа, продемонстрировав естественную красоту, и распустила волосы. Пока девушка занималась на орбитреке, подружка снимала ее на телефон. Однако кадры подружки и вид тренировки со стороны кардинально отличаются.

Леся часто радует своих фанатов шуточными видео и фото, поднимая им настроение. А фолловеры активно следят за жизнь телезвезды, комментируя ее публикации.

Поклонники отметили, что у Леси отменное чувство юмора, и рассыпались в комплиментах:

«Класс!!!😘👏😍» «Таке враження, що в вас Олег Винник вселився 😂😂😂». «Как всегда на высоте». «Огненная кобылка». «Безумная женщина».

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