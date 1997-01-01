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Это шок: Слава Каминская показала своего первого мужа-священника

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками личным снимком.

Слава Каминская показала своего первого мужа
Слава Каминская показала своего первого мужа
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость запечатлена в Храме в компании своего бывшего мужа. По словам певицы, ее первый муж стал очень полезным человеком в Храме великомученицы Варвары. Артистка признается, что очень впечатлена такими изменениями в жизни близкого человека:

«Мой бывший муж обрел новую роль — стал очень полезным человеком❤️ в Храме святой великомученицы Варвары. Чем я очень горжусь и впечатлена.
Я впервые побывала на службе в этом месте, еще и в такой особенный день. Атмосфера невероятная, история Варвары — не укладывается в голове. Почитайте, если не знали, впечатляет».

Напомним, что в 2012 году Слава вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения, однако личная жизнь у пары не сложилась и уже через год они объявили о разводе. В 2014 году Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. У пары родились сын Леонард и дочь Лаура. Но личное счастье построить не удалось и они развелись в 2019 году.

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Источник: ivonа bigmir)net

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