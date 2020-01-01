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«Секси»: Оля Цибульская показала обнаженную спину в расстегнутом платье

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Оля Цибульская показала обнаженную спину в расстегнутом платье
Оля Цибульская показала обнаженную спину в расстегнутом платье
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На черно-белых кадрах знаменитость предстала в расстегнутом платье с оголенной спиной. Соблазнительный образ артистка дополнила ярким макияжем, стильной укладкой и массивными серьгами.

Под публикацией Оля призвала девушек не бояться ошибаться и поступать так, как велит сердце:

«Правильно так як ти вирішила, киця. Не звіряйся з іншими. Це твоя історія, яку ти пишеш кожного дня і маєш повне право робити так, як відчуваєш. Ми в цьому світі для любові і помилок. Не бійся себе і все буде мяу».

Поклонники восхитились откровенными снимками Цибульской, и рассыпались в комплиментах:

«Изюминка!»

«Боже, горжусь моей красоткой».

«Просто пожар».

«Чудесные фото».

«Секси».

«Модель».

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Источник: ivonа bigmir)net

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