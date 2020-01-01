«Просто конфетка»: Злата Огневич очаровала фанатов своей фигурой

Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками очередным фото.

Злата Огневич очаровала фанатов своей фигурой instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в вечернем платье. На кадрах знаменитость предстала в красном мини-платье, декорированным серебристым бантом и шлейфом. Силуэтный наряд оголяет плечи артистки и стройные ноги, подчеркивая тонкую талию. Эффектный образ певица дополнила распущенными волосами, выразительным макияжем и массивными серьгами.

Под публикацией Злата призналась, что в этом платье она снялась в новом видеоклипе:

«Це буде справжня шалено-новорічна сторі! Така легка, яскрава, епатажна і точно- НЕЗАБУТНЯ для кожного, хто її побачить⭐️🌲⭐️».

Поклонники восхитились внешним видом Златы Огневич, и осыпали девушку комплиментами в комментариях:

«Красуня 😍😍😍😍». «Очаровательная улыбка». «Какая красивая». «Невероятная красота». «Злата, вы наша конфетка».

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