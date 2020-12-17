«Я толстая»: певица plus-size Лиззо показала свое обнаженное тело

Американская певица Лиззо поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Певица plus-size Лиззо показала свое обнаженное тело instagram.com/lizzobeeating

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Популярная исполнительница Лиззо на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость предстала в нижнем белье и с разных ракурсов показала свое тело. На такое откровение девушку сподвигла волна критики из-за того, что артистка прошла детокс-диету.

32-летняя обладательница Грэмми поспешила уверить своих фолловеров в том, что просто решила почистить свой организм, и не преследовала цель избавиться от лишнего веса. По словам певицы, у нее возникли проблемы с пищеварением после посещения Мексики. В подтверждение своих слов она опубликовала видеоролик в нижнем белье и написала, что все еще толстая:

«Я люблю свое тело, хоть я все еще и толстая. Я красивая и толстая. Эти понятия не исключают друг друга», — заверила Лиззо.

Также звезда призвала девушек полюбить свое тело и не следовать навязанным стандартам красоты:

«Ваше тело полностью принадлежит вам, даже если оно неидеально для кого-либо. Если бы вы только знали, с какими сложностями приходится сталкиваться вашему телу, вы бы так гордились им», — считает Лиззо.

Напомним, что вес Лиззо составляет 140 килограммов при росте 178 сантиметров.

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