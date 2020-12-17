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«Чужой дед»: Веру Брежневу изобразили рядом с Леонидом Брежневым

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Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками шуточным фото.

Веру Брежневу изобразили рядом с Леонидом Брежневым
Веру Брежневу изобразили рядом с Леонидом Брежневым
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала забавное фото. На кадре знаменитость запечатлена, лежа в кресле, в раздельном купальнике черного цвета. Однако впервые внимание приковывает не сногсшибательное тело артистки, а мужчина на заднем фоне. Как оказалось, фанаты сделали «совместный» снимок Веры с покойным генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Фантазия и навыки фотошопа поклонников звезда оценила, написав об этом под публикацией:

«Скажу вам честно.
Только ленивый не прислал мне эту картинку 😂 но она мне определенно нравится🔥
кто сделал этот шедевр - шикарное чувство юмора - браво 👏🏻
Леонид Брежнев и Вера #Брежнева».

Фолловеры признались, что снимок поднял им настроение:

«Брежневу тоже понравилась бы эта картинка, я в этом уверен».

«Восторг!»

«Можно ее назвать: «Мечта Брежнева».

«Неплохо смотритесь вместе».

«Если это Брежнев, Вы отлично сохранились с тех времен».

«Я сначала смотрю Константин что-то совсем постарел... а потом…о, это чужой дед».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Мока    17.12.2020, 14:27
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Мока
Уже на дедушек перешла!. Пора видать уже
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