«Чужой дед»: Веру Брежневу изобразили рядом с Леонидом Брежневым
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала забавное фото. На кадре знаменитость запечатлена, лежа в кресле, в раздельном купальнике черного цвета. Однако впервые внимание приковывает не сногсшибательное тело артистки, а мужчина на заднем фоне. Как оказалось, фанаты сделали «совместный» снимок Веры с покойным генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.
Фантазия и навыки фотошопа поклонников звезда оценила, написав об этом под публикацией:
«Скажу вам честно.
Только ленивый не прислал мне эту картинку 😂 но она мне определенно нравится🔥
кто сделал этот шедевр - шикарное чувство юмора - браво 👏🏻
Леонид Брежнев и Вера #Брежнева».
Фолловеры признались, что снимок поднял им настроение:
«Брежневу тоже понравилась бы эта картинка, я в этом уверен».
«Восторг!»
«Можно ее назвать: «Мечта Брежнева».
«Неплохо смотритесь вместе».
«Если это Брежнев, Вы отлично сохранились с тех времен».
«Я сначала смотрю Константин что-то совсем постарел... а потом…о, это чужой дед».
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