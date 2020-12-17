«Чужой дед»: Веру Брежневу изобразили рядом с Леонидом Брежневым

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками шуточным фото.

Веру Брежневу изобразили рядом с Леонидом Брежневым instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала забавное фото. На кадре знаменитость запечатлена, лежа в кресле, в раздельном купальнике черного цвета. Однако впервые внимание приковывает не сногсшибательное тело артистки, а мужчина на заднем фоне. Как оказалось, фанаты сделали «совместный» снимок Веры с покойным генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Фантазия и навыки фотошопа поклонников звезда оценила, написав об этом под публикацией:

«Скажу вам честно.

Только ленивый не прислал мне эту картинку 😂 но она мне определенно нравится🔥

кто сделал этот шедевр - шикарное чувство юмора - браво 👏🏻

Леонид Брежнев и Вера #Брежнева».

Фолловеры признались, что снимок поднял им настроение:

«Брежневу тоже понравилась бы эта картинка, я в этом уверен». «Восторг!» «Можно ее назвать: «Мечта Брежнева». «Неплохо смотритесь вместе». «Если это Брежнев, Вы отлично сохранились с тех времен». «Я сначала смотрю Константин что-то совсем постарел... а потом…о, это чужой дед».

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