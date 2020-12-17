Андрей Рыбак рассказал об отношениях с Ксенией Мишиной после проекта
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Радиоведущий Андрей Рыбак стал участником шоу «Холостячка», где боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной. За один шаг до финала мужчина покинул проект, несмотря на то, что откровенно признался ей в своих чувствах. В недавнем интервью Андрей рассказал, как он решился строить любовь на глазах у всей страны и поддерживает ли общение с Ксений после проекта:
«Да, конечно. Мы поддерживаем общение. Может, с тем Андреем, который пришел на проект, это было бы невозможно, но сейчас я уже не зацикливаюсь на прошлом. Это только мешает Даже самому себе признаться в том, что у тебя появились к кому чувства, трудно, а на всю страну — и подавно. Особенно, когда не знаешь, нужны еще кому-то твои чувства, кроме тебя. Это вам не на канат залезть!», — признался он.
Также Рыбак отметил, что получил бесценный опыт и теперь лучше понимает, как нужно строить крепкие отношения в будущем:
«Самое важное, что я понял — надо быть честным и не бояться говорить о своих чувствах и эмоциях, если они есть. Удобного и уместного момента, когда стоит сказать девушке о симпатии, никогда не случится. Это будет звучать неожиданно и даже глупо!»
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