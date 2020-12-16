«Это щупальца»: Светлана Лобода шокировала фанатов своими пальцами

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданным фото.

Светлана Лобода шокировала фанатов своими пальцами instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала портретный снимок. На кадре знаменитость позирует в белой шубе с распущенными кудрявыми волосами и ярким макияжем. Певица не смотрит в камеру, опустив свой взгляд вниз, придерживая локоны руками.

Под публикацией Светлана написала интригующий текст:

«Она говорила – хватит…»

Совсем скоро Лобода пообещала порадовать фанатов новым хитом, поэтому в каждом слове артистки подписчики ищут намек на новую композицию, сгорая от нетерпения.

На этот раз поклонников шокировали пальцы знаменитости, которые показались им слишком длинными:

«Такие пальцы длинные». «Ого…пальцы такие длинные». «Она меня пугает». «Это пальцы? Это же щупальца». «Посмотрите на свои пальцы! Скоро будет один скелет». «А что с пальцами?» «Вас никогда не смущало наличие таких длинных пальцев?»

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