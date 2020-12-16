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«Это щупальца»: Светлана Лобода шокировала фанатов своими пальцами

Комментариев: 1
Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданным фото.

Светлана Лобода шокировала фанатов своими пальцами
Светлана Лобода шокировала фанатов своими пальцами
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала портретный снимок. На кадре знаменитость позирует в белой шубе с распущенными кудрявыми волосами и ярким макияжем. Певица не смотрит в камеру, опустив свой взгляд вниз, придерживая локоны руками.

Под публикацией Светлана написала интригующий текст:

«Она говорила – хватит…»

Совсем скоро Лобода пообещала порадовать фанатов новым хитом, поэтому в каждом слове артистки подписчики ищут намек на новую композицию, сгорая от нетерпения.

На этот раз поклонников шокировали пальцы знаменитости, которые показались им слишком длинными:

«Такие пальцы длинные».

«Ого…пальцы такие длинные».

«Она меня пугает».

«Это пальцы? Это же щупальца».

«Посмотрите на свои пальцы! Скоро будет один скелет».

«А что с пальцами?»

«Вас никогда не смущало наличие таких длинных пальцев?»

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Теги: Светлана Лобода, Светлана Лобода 2020, Светлана Лобода певица, Светлана Лобода фото, Светлана Лобода инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.12.2020, 13:58
Оценка:  0
гость
А еще эти вареники на лице, они тоже пугают...
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