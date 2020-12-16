«Это щупальца»: Светлана Лобода шокировала фанатов своими пальцами
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала портретный снимок. На кадре знаменитость позирует в белой шубе с распущенными кудрявыми волосами и ярким макияжем. Певица не смотрит в камеру, опустив свой взгляд вниз, придерживая локоны руками.
Под публикацией Светлана написала интригующий текст:
«Она говорила – хватит…»
Совсем скоро Лобода пообещала порадовать фанатов новым хитом, поэтому в каждом слове артистки подписчики ищут намек на новую композицию, сгорая от нетерпения.
На этот раз поклонников шокировали пальцы знаменитости, которые показались им слишком длинными:
«Такие пальцы длинные».
«Ого…пальцы такие длинные».
«Она меня пугает».
«Это пальцы? Это же щупальца».
«Посмотрите на свои пальцы! Скоро будет один скелет».
«А что с пальцами?»
«Вас никогда не смущало наличие таких длинных пальцев?»
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