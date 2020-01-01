Дочь Кузьмы Скрябина показала, каким был ее девичник
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Звездная дочь Мария-Барбара Кузьменко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с девичника, который прошел год назад. На кадрах запечатлены подруги девушки, которые пришли на торжество в красных платьях. Комната была украшена белыми и серебристыми шарами, а на стене написано «Невеста».
Девушка ведет не публичный образ жизни, ее страница в социальных сетях скрыта от посторонних глаз.
Напомним, что единственная дочь украинского исполнителя вышла замуж в прошлом году. Избранником девушки стал Виктор Тур. Он, как и Барбара, учился в киевском медицинском университете. Вероятнее всего, что пара познакомилась именно в учебном заведении.
Также девушка рассказывала, что не собирается менять фамилию отца на мужа. А на вопрос о пополнении в семье отвечает, что сперва хочет построить карьеру, а потом уже заводить детей.
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