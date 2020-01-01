Дочь популярного певца Андрея Кузьменко (Скрябина) поделилась с подписчиками архивным видео.

Дочь Кузьмы Скрябина показала, каким был ее девичник instagram.com/kuzmenko_barbara

Читай также: «Первая семейная елка»: жена Остапчука поделилась милым видео

Звездная дочь Мария-Барбара Кузьменко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с девичника, который прошел год назад. На кадрах запечатлены подруги девушки, которые пришли на торжество в красных платьях. Комната была украшена белыми и серебристыми шарами, а на стене написано «Невеста».

Девушка ведет не публичный образ жизни, ее страница в социальных сетях скрыта от посторонних глаз.

Напомним, что единственная дочь украинского исполнителя вышла замуж в прошлом году. Избранником девушки стал Виктор Тур. Он, как и Барбара, учился в киевском медицинском университете. Вероятнее всего, что пара познакомилась именно в учебном заведении.

Также девушка рассказывала, что не собирается менять фамилию отца на мужа. А на вопрос о пополнении в семье отвечает, что сперва хочет построить карьеру, а потом уже заводить детей.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.