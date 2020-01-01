Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дочь Кузьмы Скрябина показала, каким был ее девичник

Комментариев: 0
Дочь популярного певца Андрея Кузьменко (Скрябина) поделилась с подписчиками архивным видео.

Дочь Кузьмы Скрябина показала, каким был ее девичник
Дочь Кузьмы Скрябина показала, каким был ее девичник
instagram.com/kuzmenko_barbara

Читай также: «Первая семейная елка»: жена Остапчука поделилась милым видео

Звездная дочь Мария-Барбара Кузьменко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с девичника, который прошел год назад. На кадрах запечатлены подруги девушки, которые пришли на торжество в красных платьях. Комната была украшена белыми и серебристыми шарами, а на стене написано «Невеста».

Девушка ведет не публичный образ жизни, ее страница в социальных сетях скрыта от посторонних глаз.

Напомним, что единственная дочь украинского исполнителя вышла замуж в прошлом году. Избранником девушки стал Виктор Тур. Он, как и Барбара, учился в киевском медицинском университете. Вероятнее всего, что пара познакомилась именно в учебном заведении.

Также девушка рассказывала, что не собирается менять фамилию отца на мужа. А на вопрос о пополнении в семье отвечает, что сперва хочет построить карьеру, а потом уже заводить детей.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Мария-Барбара Кузьменко, Мария-Барбара Кузьменко 2020, Мария-Барбара Кузьменко дочь Скрябина, Мария-Барбара Кузьменко видео, Мария-Барбара Кузьменко инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь