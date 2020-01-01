«Первая семейная елка»: жена Остапчука поделилась милым видео

Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками семейным видео.

Жена Остапчука поделилась милым видео instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала милый видеоролик. На кадрах девушка запечатлела процесс наряжания новогодней елки вместе с мужем. Новоиспеченная семья дружно украсила искусственную елку красивыми игрушками и гирляндами. В конце Кристина показала, что у них получилось: выключили в комнате свет и включили гирлянды.

Под публикацией Остапчук поинтересовалась у фолловеров, украсили ли они уже дом к грядущему празднику. Девушка часто делится с фанатами моментами из личной жизни, рассказывая о своих переживаниях.

Поклонники активно следят за жизнью звездной семьи, оставляя комментарии под публикациями. На этот раз подписчики восхитились сказочной атмосферой, которая царит дома у Остапчуков, и рассыпались в приятных словах:

«Крутые!» «Ааа, как красиво! Такие милые». «Очень люблю, когда люди скидывают такие семейные, уютные события из жизни». «Как гармонично и очень по-семейному». «Смотрю и так тепло становится». Владимир Остапчук также прокомментировал публикацию жены: «Наша первая семейная елка».

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