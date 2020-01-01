«Первая семейная елка»: жена Остапчука поделилась милым видео
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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала милый видеоролик. На кадрах девушка запечатлела процесс наряжания новогодней елки вместе с мужем. Новоиспеченная семья дружно украсила искусственную елку красивыми игрушками и гирляндами. В конце Кристина показала, что у них получилось: выключили в комнате свет и включили гирлянды.
Под публикацией Остапчук поинтересовалась у фолловеров, украсили ли они уже дом к грядущему празднику. Девушка часто делится с фанатами моментами из личной жизни, рассказывая о своих переживаниях.
Поклонники активно следят за жизнью звездной семьи, оставляя комментарии под публикациями. На этот раз подписчики восхитились сказочной атмосферой, которая царит дома у Остапчуков, и рассыпались в приятных словах:
«Крутые!»
«Ааа, как красиво! Такие милые».
«Очень люблю, когда люди скидывают такие семейные, уютные события из жизни».
«Как гармонично и очень по-семейному».
«Смотрю и так тепло становится».
Владимир Остапчук также прокомментировал публикацию жены:
«Наша первая семейная елка».
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