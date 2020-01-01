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«Первая семейная елка»: жена Остапчука поделилась милым видео

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Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками семейным видео.

Жена Остапчука поделилась милым видео
Жена Остапчука поделилась милым видео
instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала милый видеоролик. На кадрах девушка запечатлела процесс наряжания новогодней елки вместе с мужем. Новоиспеченная семья дружно украсила искусственную елку красивыми игрушками и гирляндами. В конце Кристина показала, что у них получилось: выключили в комнате свет и включили гирлянды.

Под публикацией Остапчук поинтересовалась у фолловеров, украсили ли они уже дом к грядущему празднику. Девушка часто делится с фанатами моментами из личной жизни, рассказывая о своих переживаниях.

Поклонники активно следят за жизнью звездной семьи, оставляя комментарии под публикациями. На этот раз подписчики восхитились сказочной атмосферой, которая царит дома у Остапчуков, и рассыпались в приятных словах:

«Крутые!»

«Ааа, как красиво! Такие милые».

«Очень люблю, когда люди скидывают такие семейные, уютные события из жизни».

«Как гармонично и очень по-семейному».

«Смотрю и так тепло становится».

Владимир Остапчук также прокомментировал публикацию жены:

«Наша первая семейная елка».

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Теги: Кристина Остапчук, Кристина Остапчук 2020, Кристина Остапчук видео, Кристина Остапчук инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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