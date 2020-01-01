«Дух захватывает»: Настя Каменских взорвала Сеть эффектным образом
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость запечатлена в черном кожаном платье и босоножках на шпильке. Образ звезда дополнила миниатюрной шляпкой, собранными волосами и ярким макияжем. Силуэтный наряд выигрышно подчеркнул стройную фигуру артистки.
Под публикацией Настя призналась, что выбрала такой образ для церемонии «Ніч Химер», где ее песня получила награду в номинации «Международный Хит Года».
Поклонники восхитились внешним видом Каменских, и рассыпались в комплиментах:
«Дух захватывает, как эффектно».
«Красотка».
«Самая лучшая!»
«Роскошная!»
«Звезда».
«Шикарная».
«Невероятная».
«Настя, как всегда на высоте».
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