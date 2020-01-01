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«Дух захватывает»: Настя Каменских взорвала Сеть эффектным образом

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото с очередной церемонии.

Настя Каменских взорвала Сеть эффектным образом
Настя Каменских взорвала Сеть эффектным образом
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость запечатлена в черном кожаном платье и босоножках на шпильке. Образ звезда дополнила миниатюрной шляпкой, собранными волосами и ярким макияжем. Силуэтный наряд выигрышно подчеркнул стройную фигуру артистки.

Под публикацией Настя призналась, что выбрала такой образ для церемонии «Ніч Химер», где ее песня получила награду в номинации «Международный Хит Года».

Поклонники восхитились внешним видом Каменских, и рассыпались в комплиментах:

«Дух захватывает, как эффектно».

«Красотка».

«Самая лучшая!»

«Роскошная!»

«Звезда».

«Шикарная».

«Невероятная».

«Настя, как всегда на высоте».

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Источник: ivonа bigmir)net

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