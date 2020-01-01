«Дух захватывает»: Настя Каменских взорвала Сеть эффектным образом

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото с очередной церемонии.

Настя Каменских взорвала Сеть эффектным образом instagram.com/kamenskux

Читай также: Платиновая блондинка: Надя Дорофеева поразила новым образом и показала грудь

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость запечатлена в черном кожаном платье и босоножках на шпильке. Образ звезда дополнила миниатюрной шляпкой, собранными волосами и ярким макияжем. Силуэтный наряд выигрышно подчеркнул стройную фигуру артистки.

Под публикацией Настя призналась, что выбрала такой образ для церемонии «Ніч Химер», где ее песня получила награду в номинации «Международный Хит Года».

Поклонники восхитились внешним видом Каменских, и рассыпались в комплиментах:

«Дух захватывает, как эффектно». «Красотка». «Самая лучшая!» «Роскошная!» «Звезда». «Шикарная». «Невероятная». «Настя, как всегда на высоте».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.