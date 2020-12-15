Платиновая блондинка: Надя Дорофеева поразила новым образом и показала грудь
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в судейском кресле на шоу «Голос страны» в новом облике. Певица сменила цвет волос на платиновый блонд, сделала яркий макияж и надела откровенный наряд, который оголил грудь артистки.
Под публикацией Дорофеева призналась, что этот год стал для нее периодом перемен, и упомянула, что теперь она стала судьей проекта «Голос страны»:
«Перезагрузка – слово моего года. Он изменил мою жизнь и зарядил меня невероятной энергией, которой я делюсь со своими слушателями и зрителями, а теперь буду рада поделиться с командой DOROFEEVA в 11 сезоне @goloskrainy_official 💥
Голоса современности, трендовые, digital-персонажи и талантливые артисты, мои люди, я жду вас в одном из красных кресел!»
Поклонники восхитились внешним видом любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:
«Образ очень крутой!»
«Это невероятно».
«Нереально красивая».
«От тебя не оторвать глаз».
«Нет слов, чтобы описать твой образ. Очень красиво».
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