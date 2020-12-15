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Платиновая блондинка: Надя Дорофеева поразила новым образом и показала грудь

Комментариев: 2
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками фото в неожиданном образе.

Надя Дорофеева поразила новым образом и показала грудь
Надя Дорофеева поразила новым образом и показала грудь
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в судейском кресле на шоу «Голос страны» в новом облике. Певица сменила цвет волос на платиновый блонд, сделала яркий макияж и надела откровенный наряд, который оголил грудь артистки.

Под публикацией Дорофеева призналась, что этот год стал для нее периодом перемен, и упомянула, что теперь она стала судьей проекта «Голос страны»:

«Перезагрузка – слово моего года. Он изменил мою жизнь и зарядил меня невероятной энергией, которой я делюсь со своими слушателями и зрителями, а теперь буду рада поделиться с командой DOROFEEVA в 11 сезоне @goloskrainy_official 💥
Голоса современности, трендовые, digital-персонажи и талантливые артисты, мои люди, я жду вас в одном из красных кресел!»

Поклонники восхитились внешним видом любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Образ очень крутой!»

«Это невероятно».

«Нереально красивая».

«От тебя не оторвать глаз».

«Нет слов, чтобы описать твой образ. Очень красиво».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.12.2020, 10:35
Оценка:  0
гость
я в шоке от этих тупых новостей. Кто на бигмире такой озабоченный?
гость  (аноним)  15.12.2020, 09:59
Оценка:  0
гость
Им чо этим прошмандовкам нех. делать как свои сисяндрпы светить? Пусть идет лучьше лёд обкалывать на тротуаре.
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