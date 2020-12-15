Платиновая блондинка: Надя Дорофеева поразила новым образом и показала грудь

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками фото в неожиданном образе.

Надя Дорофеева поразила новым образом и показала грудь instagram.com/nadyadorofeeva

Читай также: «Родила себе подарок»: Вера Брежнева показала фото с младшей дочерью

Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в судейском кресле на шоу «Голос страны» в новом облике. Певица сменила цвет волос на платиновый блонд, сделала яркий макияж и надела откровенный наряд, который оголил грудь артистки.

Под публикацией Дорофеева призналась, что этот год стал для нее периодом перемен, и упомянула, что теперь она стала судьей проекта «Голос страны»:

«Перезагрузка – слово моего года. Он изменил мою жизнь и зарядил меня невероятной энергией, которой я делюсь со своими слушателями и зрителями, а теперь буду рада поделиться с командой DOROFEEVA в 11 сезоне @goloskrainy_official 💥

Голоса современности, трендовые, digital-персонажи и талантливые артисты, мои люди, я жду вас в одном из красных кресел!»

Поклонники восхитились внешним видом любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Образ очень крутой!» «Это невероятно». «Нереально красивая». «От тебя не оторвать глаз». «Нет слов, чтобы описать твой образ. Очень красиво».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.