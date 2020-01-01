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«Куда мы катимся»: дочь Поляковой раскритиковали за пение

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Дочь популярной исполнительницы Маша Полякова поделилась с подписчиками фрагментом своей песни.

Дочь Поляковой раскритиковали за пение
Дочь Поляковой раскритиковали за пение
instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где исполняет авторскую композицию. На кадрах знаменитость поет в микрофон, однако ее голоса почти не слышно из-за музыкантов, которые громко играют на своих инструментах. Под публикацией Маша написала, что решила поделиться небольшим отрывком своего творчества, надеясь на поддержку, которую ей так и не удалось получить.

Поклонники не оценили стараний младшей Поляковой, и раскритиковали ее в комментариях:

«Совсем не слышно, только музыка орет».

«Вообще непонятно, что поет и голоса не слышно! В чем тут огонь не понятно».

«Ни одного слова не слышно».

«Куда мы катимся».

«Одна музыка, голос не слышно».

«Тебя не слышно».

«Видимо ей специально отключили микрофон, чтобы не слышать этот голос».

Только мама поддержала свою дочь в творческих начинаниях, отправив эмодзи огонька и класс.

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Теги: Маша Полякова, Маша Полякова 2020, Маша Полякова видео, Маша Полякова инстагарм
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Источник: ivonа bigmir)net

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