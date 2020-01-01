«Родила себе подарок»: Вера Брежнева показала фото с младшей дочерью
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию милых снимков. На кадрах знаменитость запечатлена со своей младшей дочерью Сарой. Для фотосессии мама с дочкой надели одинаковые белые платья, которые оголяют плечи, распустили волосы и не стали перегружать лицо косметикой, продемонстрировав естественную красоту. Вера с Сарой без стеснений проявляли свои чувства перед камерой, крепко обнимая друг друга.
Под публикацией Брежнева призналась, что приурочила чувственные кадры ко Дню рождения своей доченьки:
«11 лет назад родила себе подарок.
Желаю нам продолжать быть близкими , счастливыми и обниматься почаще.
С Днём Рождения, Сара».
Поклонники присоединились к поздравлениям, осыпав звездную семью комплиментами:
«С праздником малышку! Счастья».
«Поздравляю Вас девочки! Красавицы».
«Прекрасно, когда мама с дочкой, как подружки! С Днем рождения Сару».
«Вера, Сара точное повторение Вас. И в движениях, и в улыбке».
«Какие красивые».
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