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«Родила себе подарок»: Вера Брежнева показала фото с младшей дочерью

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Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками семейными снимками.

Вера Брежнева показала фото с младшей дочерью
Вера Брежнева показала фото с младшей дочерью
instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию милых снимков. На кадрах знаменитость запечатлена со своей младшей дочерью Сарой. Для фотосессии мама с дочкой надели одинаковые белые платья, которые оголяют плечи, распустили волосы и не стали перегружать лицо косметикой, продемонстрировав естественную красоту. Вера с Сарой без стеснений проявляли свои чувства перед камерой, крепко обнимая друг друга.

Под публикацией Брежнева призналась, что приурочила чувственные кадры ко Дню рождения своей доченьки:

«11 лет назад родила себе подарок.
Желаю нам продолжать быть близкими , счастливыми и обниматься почаще.
С Днём Рождения, Сара».

Поклонники присоединились к поздравлениям, осыпав звездную семью комплиментами:

«С праздником малышку! Счастья».

«Поздравляю Вас девочки! Красавицы».

«Прекрасно, когда мама с дочкой, как подружки! С Днем рождения Сару».

«Вера, Сара точное повторение Вас. И в движениях, и в улыбке».

«Какие красивые».

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Источник: ivonа bigmir)net

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