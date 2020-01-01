43-летняя Шакира восхитила фигурой в обтягивающем мини-платье
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Популярная исполнительница Шакира на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в золотистом мини-платье с откровенным вырезом на спинке до ягодиц. Эффектный наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, а соблазнительная поза акцентировала внимание на упругих ягодицах.
Свою публикацию Шакира подписала так:
«Однажды в меня ударила полночь».
Певица часто радует своих фанатов откровенными снимками, где без стеснений демонстрирует свою роскошную фигуру, а фолловеры с радостью комментируют новые снимки любимой исполнительницы:
«Ох, эти формы».
«И как теперь уснуть…»
«Шакира, что ты снами делаешь?»
«Сводишь с ума! Роскошная фигура».
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