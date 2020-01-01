Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

43-летняя Шакира восхитила фигурой в обтягивающем мини-платье

Комментариев: 0
Колумбийская певица Шакира поделилась с подписчиками пикантным снимком.

43-летняя Шакира поразила фото в обтягивающем мини-платье
43-летняя Шакира поразила фото в обтягивающем мини-платье
instagram.com/shakira

Читай также: «Родила себе подарок»: Вера Брежнева показала фото с младшей дочерью

Популярная исполнительница Шакира на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в золотистом мини-платье с откровенным вырезом на спинке до ягодиц. Эффектный наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, а соблазнительная поза акцентировала внимание на упругих ягодицах.

Свою публикацию Шакира подписала так:

«Однажды в меня ударила полночь».

Певица часто радует своих фанатов откровенными снимками, где без стеснений демонстрирует свою роскошную фигуру, а фолловеры с радостью комментируют новые снимки любимой исполнительницы:

«Ох, эти формы».

«И как теперь уснуть…»

«Шакира, что ты снами делаешь?»

«Сводишь с ума! Роскошная фигура».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Шакира, Шакира 2020, Шакира певица, Шакира фото, Шакира инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь