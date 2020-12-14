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Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия

Комментариев: 5
Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками милым фото в честь своего 35-летия.

Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия
Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская сегодня празднует свой День рождения. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав праздничное фото. На кадре знаменитость кушает пончики, в которых вставлены свечи. А в Stories звезда показала, как ее поздравили с 35-летием родители. Мама и папа передали дочери цветы, испекли любимый торт Оли, и мама нарисовала картину, на которой изображены коты.

Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия
Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия
instagram.com/cybulskaya

Такой сюрприз от самых дорогих людей тронул Цибульскую до глубины души, и она не смогла сдержать эмоций, расплакавшись.

Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия
Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия
instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия
Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия
instagram.com/cybulskaya

Преданные поклонники также не забыли поздравить любимую исполнительницу с ее Днем, и рассыпались в приятных словах:

«Поздравляю! Ты лучшая!»

«Олечка, вы очень крутая! Люблю Вас! Мои поздравления».

«Очень красивое фото! Поздравляем!»

«Кошечка, поздравляю тебя».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  14.12.2020, 17:50
Оценка:  0
гость
Она мечтала о резиновой письке 25 сантиметров, а ей тортик - ну как здесь не расплакаться?!
Ulkaddd    14.12.2020, 17:45
Оценка:  0
Ulkaddd
3+5=8
гость  (аноним)  14.12.2020, 17:30
Оценка:  0
гость
Опять эта р.агулиха, только 35? Она ж до 80 будеть во.лать шото как Нина Матвиенко...
гость  (аноним)  14.12.2020, 17:27
Оценка:  0
гость
ОЛЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  14.12.2020, 17:26
Оценка:  0
гость
Опять эта р.агулиха! Только 35? Она до 80 лет будет шото волать, как Матвиенко Нина
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