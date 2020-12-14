Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками милым фото в честь своего 35-летия.

Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская сегодня празднует свой День рождения. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав праздничное фото. На кадре знаменитость кушает пончики, в которых вставлены свечи. А в Stories звезда показала, как ее поздравили с 35-летием родители. Мама и папа передали дочери цветы, испекли любимый торт Оли, и мама нарисовала картину, на которой изображены коты.

Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия instagram.com/cybulskaya

Такой сюрприз от самых дорогих людей тронул Цибульскую до глубины души, и она не смогла сдержать эмоций, расплакавшись.

Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия instagram.com/cybulskaya

Преданные поклонники также не забыли поздравить любимую исполнительницу с ее Днем, и рассыпались в приятных словах:

«Поздравляю! Ты лучшая!» «Олечка, вы очень крутая! Люблю Вас! Мои поздравления». «Очень красивое фото! Поздравляем!» «Кошечка, поздравляю тебя».

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