Оля Цибульская расплакалась из-за подарка родителей в честь своего 35-летия
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Популярная исполнительница Оля Цибульская сегодня празднует свой День рождения. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав праздничное фото. На кадре знаменитость кушает пончики, в которых вставлены свечи. А в Stories звезда показала, как ее поздравили с 35-летием родители. Мама и папа передали дочери цветы, испекли любимый торт Оли, и мама нарисовала картину, на которой изображены коты.
Такой сюрприз от самых дорогих людей тронул Цибульскую до глубины души, и она не смогла сдержать эмоций, расплакавшись.
Преданные поклонники также не забыли поздравить любимую исполнительницу с ее Днем, и рассыпались в приятных словах:
«Поздравляю! Ты лучшая!»
«Олечка, вы очень крутая! Люблю Вас! Мои поздравления».
«Очень красивое фото! Поздравляем!»
«Кошечка, поздравляю тебя».
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