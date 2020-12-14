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«Красотка на всю голову»: Леся Никитюк покорила Сеть новогодним образом

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Леся Никитюк поразила подписчиков стильным новогодним образом.

Леся Никитюк покорила Сеть новогодним образом
Леся Никитюк покорила Сеть новогодним образом
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков. На кадрах знаменитость позирует в джинсах с завышенной талией и мерцающей кофточке с пайетками и вырезом на спине. Облик девушка дополнила высоким хвостом на голове, ярким макияжем и массивными серьгами.

Под публикацией Леся призналась, что ищет бюджетную одежду, в которой хочет встретить Новый год, и рассекретила стоимость своего образа:

«Завдання - пробігтися по магазинам і назбирати новорічного шмаття!!!
І так перший бюджетний лук ☺️Як вам?
Джинси 1129 грн.
Кофточка 799 грн».

Поклонники восхитились стройной фигурой и стильным нарядом звезды, и рассыпались в комплиментах:

«Фигурка огонь».

«Красотка на всю голову».

«Как всегда огонь! Очень ярко».

«Скажу одним словом – суперкрасотка».

«Шикарный образ».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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глечик  (аноним)  14.12.2020, 08:37
Оценка:  0
глечик
Любіть мене ззаду поки я привикну...
гость  (аноним)  14.12.2020, 08:11
Оценка:  0
гость
Ей чо этой дуре на всю голову нех. больше делать?
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