"Вот это красота!": Даша Астафьева очаровала фотосетом топлес
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Украинская певица, модель, актриса Даша Астафьева поразила поклонников горячим фотосетом. Звезда позировала в эротическом корсете с глубоким декольте, а также совсем без верха.
Видео с бекстейджами Даша выставила в Инстаграм.
В кадре она чувственно позирует на камеру, демонстрируя шикарную фигуру с пышной грудью и роскошными бедрами. Звезда появляется в комбинированном корсете и топлес - в одной прозрачной юбке, прикрыв пышную грудь руками в высоких перчатках.
Я в восторге от всех ваших историй о Барби) давайте будем иногда делать такие душевные посиделки )
Запрещённые в детстве, по сей день будоражит)
• мочить манту
• лизать металлические поверхности на морозе
•смотреть на сварку
Было?!
Тому, кто первый угадает, что было моим любимым, достанется подарок от меня) - написала Астафьева.
- Дашаааааа😍♥️😍 невозможно красиво
- как же это красиво!🔥
- Боже, Даша....самая красивая!!!💔
- Залипла... Дашаааааааа🤤
- Красивая Даша под красивую песню Ланы Дель Рей, ну что за комбо?😍 - написали в Сети.
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