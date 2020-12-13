"Вот это красота!": Даша Астафьева очаровала фотосетом топлес

Певица, модель Даша Астафьева устроила горячую съемку в соблазнительном корсете .

Астафьева показала фотосессию без белья instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, модель, актриса Даша Астафьева поразила поклонников горячим фотосетом. Звезда позировала в эротическом корсете с глубоким декольте, а также совсем без верха.

Видео с бекстейджами Даша выставила в Инстаграм.

В кадре она чувственно позирует на камеру, демонстрируя шикарную фигуру с пышной грудью и роскошными бедрами. Звезда появляется в комбинированном корсете и топлес - в одной прозрачной юбке, прикрыв пышную грудь руками в высоких перчатках.

Я в восторге от всех ваших историй о Барби) давайте будем иногда делать такие душевные посиделки )

Запрещённые в детстве, по сей день будоражит)

• мочить манту

• лизать металлические поверхности на морозе

•смотреть на сварку

Было?!

Тому, кто первый угадает, что было моим любимым, достанется подарок от меня) - написала Астафьева.

Дашаааааа😍♥️😍 невозможно красиво

как же это красиво!🔥

Боже, Даша....самая красивая!!!💔

Залипла... Дашаааааааа🤤

Красивая Даша под красивую песню Ланы Дель Рей, ну что за комбо?😍 - написали в Сети.



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