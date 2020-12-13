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"Вот это красота!": Даша Астафьева очаровала фотосетом топлес

Комментариев: 1
Певица, модель Даша Астафьева устроила горячую съемку в соблазнительном корсете .

Астафьева показала фотосессию без белья
Астафьева показала фотосессию без белья
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, модель, актриса Даша Астафьева поразила поклонников горячим фотосетом. Звезда позировала в эротическом корсете с глубоким декольте, а также совсем без верха. 

Видео с бекстейджами Даша выставила в Инстаграм.

В кадре она чувственно позирует на камеру, демонстрируя шикарную фигуру с пышной грудью и роскошными бедрами. Звезда появляется в комбинированном корсете и топлес - в одной прозрачной юбке, прикрыв пышную грудь руками в высоких перчатках. 

Я в восторге от всех ваших историй о Барби) давайте будем иногда делать такие душевные посиделки )
Запрещённые в детстве, по сей день будоражит)
• мочить манту
• лизать металлические поверхности на морозе
•смотреть на сварку
Было?!
Тому, кто первый угадает, что было моим любимым, достанется подарок от меня) - написала Астафьева.

  • Дашаааааа😍♥️😍 невозможно красиво
  • как же это красиво!🔥
  • Боже, Даша....самая красивая!!!💔
  • Залипла... Дашаааааааа🤤
  • Красивая Даша под красивую песню Ланы Дель Рей, ну что за комбо?😍 - написали в Сети.
     

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Теги: Даша Астафьева, астафьева, Астафьева ню, грудь, топлес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Зрозумило    13.12.2020, 18:59
Оценка:  0
Зрозумило
Бабушка Даша,ну то что ты всегда любила лизать,это ни у кого не вызывает сомнения.Об этом знал и старина Хью,который сам тебе лизал,пока ты не решила сесть на его старческое епло своими разбитыми дырками.В итоге старина Хью задохнулся,так и не кончив и его зарыли.
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