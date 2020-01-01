«Сынок-богатырь»: жена Григория Решетника показала новорожденного сына
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Звездная жена Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с новорожденным сыном. На кадре знаменитость позирует в красном мини-платье и бежевых босоножках на каблуке. Коротенький наряд демонстрирует стройную фигуру и длинные ножки девушки. На руках Кристина держит крохотного сына, которого назвали Сашей.
Под публикацией Решетник призналась, что мальчик родился довольно крупным, чем и удивил врачей:
«Всі казали в пологовому, що малюк буде не більше 3700г, а народився іще один синок-богатир:
4100г
56см
Всі дивувалися, як таке можливо з моїми параметрами?)) бо набрала за вагітність я всього 6кг.
Хоча, подібна ситуація була і з Дімулею, який народився 4200г))
От такі Решетники - богатирі :))».
Поклонники восхитились внешним видом многодетной мамы, и рассыпались в комплиментах:
«Такое ощущение, что и рожали. Фигура супер».
«Ого, ничего себе. Кристина, вы нереальная красотка. Смотришь на вас, так и хочется рожать».
«Хрупкая дюймовочка».
«Любуюсь вами, большая умничка и такая стройная и утонченная».
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