«Сынок-богатырь»: жена Григория Решетника показала новорожденного сына

Супруга телеведущего шоу «Холостяк» Кристина Решетник поделилась с подписчиками милым фото.

Жена Григория Решетника показала новорожденного сына instagram.com/kristina_reshetnik

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Звездная жена Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с новорожденным сыном. На кадре знаменитость позирует в красном мини-платье и бежевых босоножках на каблуке. Коротенький наряд демонстрирует стройную фигуру и длинные ножки девушки. На руках Кристина держит крохотного сына, которого назвали Сашей.

Под публикацией Решетник призналась, что мальчик родился довольно крупным, чем и удивил врачей:

«Всі казали в пологовому, що малюк буде не більше 3700г, а народився іще один синок-богатир:

4100г

56см

Всі дивувалися, як таке можливо з моїми параметрами?)) бо набрала за вагітність я всього 6кг.

Хоча, подібна ситуація була і з Дімулею, який народився 4200г))

От такі Решетники - богатирі :))».

Поклонники восхитились внешним видом многодетной мамы, и рассыпались в комплиментах:

«Такое ощущение, что и рожали. Фигура супер». «Ого, ничего себе. Кристина, вы нереальная красотка. Смотришь на вас, так и хочется рожать». «Хрупкая дюймовочка». «Любуюсь вами, большая умничка и такая стройная и утонченная».

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