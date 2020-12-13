"Огонь!": Тренер Анита Луценко взбудоражила сеть голым фото
Звездная тренер показала обнаженное тело в постели .
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Звездная тренер, ведущая программы “Зважені і щасливі“ поразила сеть обнаженным фото. Знаменитость снялась в постели сразу после пробуждения.
Снимок появился в Инстаграм.
В кадре Анита позирует, сидя на кровити, спиной к камере. До пояса она замотана простыней. В центре внимания оказывается спина Луценко.
День 5 📸, - подписала тренер.
- 💛🧡🧡🧡образец,как должно выглядеть идеальное фото нового идеального утра❤️
- 🔥🔥🔥🔥🔥
- Бесподобно👍🏻😍
- Прекрасна 😘😍
- Шикарная 🔥
- Классная фотка... 👍, - написали в сети.
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