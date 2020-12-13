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"Огонь!": Тренер Анита Луценко взбудоражила сеть голым фото

Комментариев: 4
Звездная тренер показала обнаженное тело в постели .

Анита Луценко показала голое фото
Анита Луценко показала голое фото
instagram.com/anitasporty

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Звездная тренер, ведущая программы “Зважені і щасливі“ поразила сеть обнаженным фото. Знаменитость снялась в постели сразу после пробуждения.

Снимок появился в Инстаграм.

В кадре Анита позирует, сидя на кровити, спиной к камере. До пояса она замотана простыней. В центре внимания оказывается спина Луценко.

День 5 📸, - подписала тренер.

Анита Луценко показала голое фото
Анита Луценко показала голое фото
instagram.com/anitasporty

  • 💛🧡🧡🧡образец,как должно выглядеть идеальное фото нового идеального утра❤️
  • 🔥🔥🔥🔥🔥
  • Бесподобно👍🏻😍
  • Прекрасна 😘😍
  • Шикарная 🔥
  • Классная фотка... 👍, - написали в сети.

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Теги: Анита Луценко, голое фото, обнажение, тренер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  13.12.2020, 20:01
Оценка:  0
гость
Шея уже остеохондроз. Дурачьё а кто по её советам тренируется ))) ?
гость  (аноним)  13.12.2020, 19:59
Оценка:  0
гость
Она только в таких позах и может фоткаться, если будет стоять ровно - то сколиоз её очень хорошо виден. А раньше не было, благодаря своим тренировкам сделала себе сколиоз. Вообще разделяю мнение предыдущего.
гость  (аноним)  13.12.2020, 19:42
Оценка:  0
гость
С ноги уибать хочется!
гость  (аноним)  13.12.2020, 19:41
Оценка:  0
гость
Тупая лоханка! Песду покажи!
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