Тигрица в стрингах: Деми Роуз похвасталась роскошными ягодицами

Британская модель Деми Роуз показала фигуру в откровенном боди .

Деми Роуз показала пышные ягодицы в стрингах instagram.com/demirose

Читай также: “Ну, может хватит?“: Соблазнительную Каменских жестко раскритиковали в сети

Известная британская модель Деми Роуз не устает хвастаться своими прелестями в откровенных нарядах. Роскошная красотка снова продемонстрировала пышные ягодицы крупным планом.

Фото Деми выставила в Инстаграм.

Модель снялась на фоне парка в Танзании. Одета Деми в эффектное боди со стрингами и леопардовую шляпу..

Ваша хозяйка на сафари 🐆🖤, - подписала фото Деми.

Деми Роуз показала пышные ягодицы в стрингах instagram.com/demirose

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.