Тигрица в стрингах: Деми Роуз похвасталась роскошными ягодицами
Британская модель Деми Роуз показала фигуру в откровенном боди .
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Известная британская модель Деми Роуз не устает хвастаться своими прелестями в откровенных нарядах. Роскошная красотка снова продемонстрировала пышные ягодицы крупным планом.
Фото Деми выставила в Инстаграм.
Модель снялась на фоне парка в Танзании. Одета Деми в эффектное боди со стрингами и леопардовую шляпу..
Ваша хозяйка на сафари 🐆🖤, - подписала фото Деми.
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