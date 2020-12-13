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Тигрица в стрингах: Деми Роуз похвасталась роскошными ягодицами

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Британская модель Деми Роуз показала фигуру в откровенном боди .

Деми Роуз показала пышные ягодицы в стрингах
Деми Роуз показала пышные ягодицы в стрингах
instagram.com/demirose

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Известная британская модель Деми Роуз не устает хвастаться своими прелестями в откровенных нарядах. Роскошная красотка снова продемонстрировала пышные ягодицы крупным планом.

Фото Деми выставила в Инстаграм.

Модель снялась на фоне парка в Танзании. Одета Деми в эффектное боди со стрингами и леопардовую шляпу..

Ваша хозяйка на сафари 🐆🖤, - подписала фото Деми.

Деми Роуз показала пышные ягодицы в стрингах
Деми Роуз показала пышные ягодицы в стрингах
instagram.com/demirose

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Теги: Деми Роуз, модель, ягодицы, боди
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  13.12.2020, 14:02
Оценка:  -1
pусский
Охуенный срандель!
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