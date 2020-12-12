"Ну, может хватит?": Соблазнительную Каменских жестко раскритиковали в сети
Певица Настя Каменских записала новый тикток и нарвалась на критику.
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Певица Настя Каменских снова нарвалась на жесткую критику в сети. А всему виной любовь Насти к TikTok. Знаменитость записала новое короткое видео, в котором показала себя с мейкапом и без.
Ролик Каменских добавила в Инстаграм.
В кадре она, по всем правилам “тиктоков“, показала быстрое перевоплощение - сначала звезда была с хвостиком и без мейкапа, а после появилась при полном параде, с ярким макияжем.
Готовы светиться 😘🤩, - написала Каменских.
Фолловеры подметили, что Каменских постоянно показывает язык:
- Прикольно но язык не нужно показывать
- Обязательно везде язык показывать
- Красивый мейк, но худеть уже хватит
- Настюшь, сколько можно язык показывать? это же не красиво? на каждом видео или вы без него уже не можете? - написали в сети.
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