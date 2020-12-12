"Ну, может хватит?": Соблазнительную Каменских жестко раскритиковали в сети

Певица Настя Каменских записала новый тикток и нарвалась на критику.

Каменских нарвалась на критику в сети instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских снова нарвалась на жесткую критику в сети. А всему виной любовь Насти к TikTok. Знаменитость записала новое короткое видео, в котором показала себя с мейкапом и без.

Ролик Каменских добавила в Инстаграм.

В кадре она, по всем правилам “тиктоков“, показала быстрое перевоплощение - сначала звезда была с хвостиком и без мейкапа, а после появилась при полном параде, с ярким макияжем.

Готовы светиться 😘🤩, - написала Каменских.

Фолловеры подметили, что Каменских постоянно показывает язык:

Прикольно но язык не нужно показывать

Обязательно везде язык показывать

Красивый мейк, но худеть уже хватит

Настюшь, сколько можно язык показывать? это же не красиво? на каждом видео или вы без него уже не можете? - написали в сети.

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