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"Ну, может хватит?": Соблазнительную Каменских жестко раскритиковали в сети

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Певица Настя Каменских записала новый тикток и нарвалась на критику.

Каменских нарвалась на критику в сети
Каменских нарвалась на критику в сети
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских снова нарвалась на жесткую критику в сети. А всему виной любовь Насти к TikTok. Знаменитость записала новое короткое видео, в котором показала себя с мейкапом и без.

Ролик Каменских добавила в Инстаграм.

В кадре она, по всем правилам “тиктоков“, показала быстрое перевоплощение - сначала звезда была с хвостиком и без мейкапа, а после появилась при полном параде, с ярким макияжем.

Готовы светиться 😘🤩, - написала Каменских.

Фолловеры подметили, что Каменских постоянно показывает язык:

  • Прикольно но язык не нужно показывать
  • Обязательно везде язык показывать
  • Красивый мейк, но худеть уже хватит
  • Настюшь, сколько можно язык показывать? это же не красиво? на каждом видео или вы без него уже не можете? - написали в сети.

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Теги: Настя Каменских, хейтеры, критика, язык
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
andrei250181    12.12.2020, 22:30
Оценка:  -2
andrei250181
шлюха подзаборная)))
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