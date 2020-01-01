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"Спасибо, кум": Горбунов рассказал, как Потап его спас от ДТП

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Ведущий Юрий Горбунов поблагодарил своего соседа и кума, рэпера Потапа за то, что он помог избежать аварии.
"Спасибо, кум": Горбунов рассказал, как Потап его спас от ДТП
"Спасибо, кум": Горбунов рассказал, как Потап его спас от ДТП
instagram.com/gorbunovyuriy

Неизменный ведущий проекта “Танці з зірками“, актер и продюсер Юрий Горбунов рассказал подписчикам, что едва избежал ДТП. Так, вечером, 10 декабря, артист написал в Инстаграм, что чуть не врезался в соседний забор и припаркованный у него автомобиль, когда заезжал в гараж по склону. 

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По словам Горбунова, его машина стала неуправляемой из-за гололеда. Но тут на помощь пришел его кум и сосед, популярный украинский рэпер Потап. Музыкант начал сыпать соль под колеса авто Горбунова и это помогло остановить машину.

“Знаете що таке справжній сусід!? Це людина, яка не просто живе по сусідству. Це людина яка в потрібну хвилину, приходить на допомогу. Так як сьогодні, коли на схилі, на в’їзді в гараж, моя некерована автівка неслася в паркан і поруч припарковане авто, Як з під землі з’явився кум з пачкою солі в руках. І тут як заповільнена сцена з кіно - я в холодному поту і Олексій на ходу сипе сіль під колеса. Куме, дякую тобі і уклін!“, - поблагодарил Потапа ведущий.

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Теги: Юрий Горбунов, Потап
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Источник: ivonа bigmir)net

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