«Похорошела»: Оля Полякова показала стройные ножки в одном халате
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото, где предстала в неожиданном образе. На кадрах знаменитость позирует в белом махровом халате с полотенцем на голове. Более эффектным облик сделали массивные украшения, яркий макияж и желтые пряди волос. Домашний наряд оголил плечо артистки и показал стройные длинные ножки.
Под публикацией Оля призналась, что в таком облике предстала на шоу «Маска»:
«Я прям с душа и в #маска !!!! Все пишут, что я дико изменилась! Давайте версии, что я отрезала, А что пришила?😂»
Поклонники восхитились смелым образом любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:
«Всегда красивая! Но макияж в этом шоу изменил вас до неузнаваемости».
«Очень креативно !!!!🔥🔥🔥»
«Божественная🔥🔥🔥».
«ОЛЯ ЦЕ СУПЕР😻😍».
«Шикарная!»
«😍Похорошела🔥🔥».
«Огонь!😍🔥»
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