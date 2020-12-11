Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Похорошела»: Оля Полякова показала стройные ножки в одном халате

Комментариев: 1
Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Оля Полякова показала стройные ножки в одном халате
Оля Полякова показала стройные ножки в одном халате
instagram.com/polyakovamusic

Читай также: В полном составе: Лилия Ребрик показала свою дружную семью

Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото, где предстала в неожиданном образе. На кадрах знаменитость позирует в белом махровом халате с полотенцем на голове. Более эффектным облик сделали массивные украшения, яркий макияж и желтые пряди волос. Домашний наряд оголил плечо артистки и показал стройные длинные ножки.

Под публикацией Оля призналась, что в таком облике предстала на шоу «Маска»:

«Я прям с душа и в #маска !!!! Все пишут, что я дико изменилась! Давайте версии, что я отрезала, А что пришила?😂»

Поклонники восхитились смелым образом любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Всегда красивая! Но макияж в этом шоу изменил вас до неузнаваемости».

«Очень креативно !!!!🔥🔥🔥»

«Божественная🔥🔥🔥».

«ОЛЯ ЦЕ СУПЕР😻😍».

«Шикарная!»

«😍Похорошела🔥🔥».

«Огонь!😍🔥»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

​​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Оля Полякова, Оля Полякова 2020, Оля Полякова певица, Оля Полякова фото, Оля Полякова инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.12.2020, 10:34
Оценка:  0
гость
Похорошела шалава.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь