«Похорошела»: Оля Полякова показала стройные ножки в одном халате

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Оля Полякова показала стройные ножки в одном халате instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото, где предстала в неожиданном образе. На кадрах знаменитость позирует в белом махровом халате с полотенцем на голове. Более эффектным облик сделали массивные украшения, яркий макияж и желтые пряди волос. Домашний наряд оголил плечо артистки и показал стройные длинные ножки.

Под публикацией Оля призналась, что в таком облике предстала на шоу «Маска»:

«Я прям с душа и в #маска !!!! Все пишут, что я дико изменилась! Давайте версии, что я отрезала, А что пришила?😂»

Поклонники восхитились смелым образом любимой артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Всегда красивая! Но макияж в этом шоу изменил вас до неузнаваемости». «Очень креативно !!!!🔥🔥🔥» «Божественная🔥🔥🔥». «ОЛЯ ЦЕ СУПЕР😻😍». «Шикарная!» «😍Похорошела🔥🔥». «Огонь!😍🔥»

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