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«Бабский вид»: Наталья Могилевская шокировала своим внешним видом

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Наталья Могилевская шокировала своим внешним видом
Наталья Могилевская шокировала своим внешним видом
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость танцует зажигательный танец вместе с молодежью. Однако взгляд приковывают не современные движения, а одежда артистки. Для съемок ролика звезда надела черную кофту, белую длинную юбку, ботинки и разноцветную шубу. Образ певица дополнила распущенными волосами и едва заметным макияжем.

Под публикацией Наталья призналась, что готовит новогодний сюрприз для своих фанатов:

«Думала ли потрясающая Катя Сильченко, что ее шубку можно носить так? В моей жизни все понеслось шиворот-навыворот с тех пор как я пришла в @ulove.home ❤️
Мы готовим крутой сюрприз к новому году! Все, кто хочет увидеть, как выглядит шубка снаружи - следите за Премьерой! Ну или бегом бегите в мой Тик Ток💋».

Поклонники признались, что шокированы от увиденного, и выразили свое негодование в комментариях:

«Боже, что за одежду нацепила Наталья?»

«Наталья, я много раз была на ваших концертах, но этот наряд просто ужас. Бабский вид! Очень старит вас. Верните нам прежнюю Вас».

«Бабулька в группе молодежи».

«Эксперимент неудачный».

«Боже, что это? Наташа, вы замечательная певица, не разменивайтесь непонятно на что, а вид не достоин вас! Вы же талант!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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