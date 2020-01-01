В полном составе: Лилия Ребрик показала свою дружную семью
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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует, лежа на кровати, с мужем и двумя дочками. Артистка нежно приобняла мужа и положила голову ему на плечо. В то время как младшая дочка Полина вылезла сверху на папу. А старшая девочка Диана мило улыбнулась, глядя в камеру. Даже через экран чувствуется гармония и любовь, которая царит в звездной семье.
Под публикацией Лилия пожелала фанатам хорошего настроения, и призналась, что никогда не подводила итоги уходящего года:
«Порція любові, обіймів та гарного настрою від #дикасімейка ❤️❤️❤️❤️ Я ніколи раніше не підбивала підсумки, але знаю точно, що кожен день треба цінувати та дякувати...»
Поклонники восхитились милым семейным снимком, и рассыпались в комплиментах:
«Какие вы все милые».
«Вы невероятные».
«Очень красивые».
«Чудесная семья».
«Очень хорошая семья».
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