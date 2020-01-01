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В полном составе: Лилия Ребрик показала свою дружную семью

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками семейным снимком.

Лилия Ребрик показала свою дружную семью
Лилия Ребрик показала свою дружную семью
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует, лежа на кровати, с мужем и двумя дочками. Артистка нежно приобняла мужа и положила голову ему на плечо. В то время как младшая дочка Полина вылезла сверху на папу. А старшая девочка Диана мило улыбнулась, глядя в камеру. Даже через экран чувствуется гармония и любовь, которая царит в звездной семье.

Под публикацией Лилия пожелала фанатам хорошего настроения, и призналась, что никогда не подводила итоги уходящего года:

«Порція любові, обіймів та гарного настрою від #дикасімейка ❤️❤️❤️❤️ Я ніколи раніше не підбивала підсумки, але знаю точно, що кожен день треба цінувати та дякувати...»

Поклонники восхитились милым семейным снимком, и рассыпались в комплиментах:

«Какие вы все милые».

«Вы невероятные».

«Очень красивые».

«Чудесная семья».

«Очень хорошая семья».

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Источник: ivonа bigmir)net

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