В полном составе: Лилия Ребрик показала свою дружную семью

Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками семейным снимком.

Лилия Ребрик показала свою дружную семью instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует, лежа на кровати, с мужем и двумя дочками. Артистка нежно приобняла мужа и положила голову ему на плечо. В то время как младшая дочка Полина вылезла сверху на папу. А старшая девочка Диана мило улыбнулась, глядя в камеру. Даже через экран чувствуется гармония и любовь, которая царит в звездной семье.

Под публикацией Лилия пожелала фанатам хорошего настроения, и призналась, что никогда не подводила итоги уходящего года:

«Порція любові, обіймів та гарного настрою від #дикасімейка ❤️❤️❤️❤️ Я ніколи раніше не підбивала підсумки, але знаю точно, що кожен день треба цінувати та дякувати...»

Поклонники восхитились милым семейным снимком, и рассыпались в комплиментах:

«Какие вы все милые». «Вы невероятные». «Очень красивые». «Чудесная семья». «Очень хорошая семья».

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