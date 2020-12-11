«Сладкий пирожок»: Слава Каминская показала свое располневшее лицо

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками неожиданным фото.

Слава Каминская показала свое располневшее лицо instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с использованием фотошопа. На кадре знаменитость запечатлена на съемках очередного проекта, однако благодаря программам, которые изменяют внешность, артистка сделала свое лицо значительно круглее. Таким способом Слава решила привлечь внимание фанатов, чтобы затронуть важную тему.

Под публикацией Каминская призвала подписчиков не осуждать ее за то, что она рассталась с мужем:

«Идеальных людей не существует, и КАЖДЫЙ совершает ошибки, которые по итогу перерастает в ОПЫТ. Без всех моих ошибок я не была бы собой, не училась бы так быстро, не испытывала всей гаммы чувств, а по итогу и жизни. Нас никто не научил, что ошибаться - НОРМАЛЬНО. И давать самому себе право на ошибку - это великое дело».

Также звезда шутливо прокомментировала свое фото:

«На фото я, глазами моих «поклонниц».

Некоторые фолловеры оценили чувство юмора любимой исполнительницы, и осыпали ее комплиментами, а другие – не поняли шутку:

«Пирожочек сладенький». «Сладкая булочка! 😍 Вам, все к лицу!» «Это прикол такой, фильтр что-ли?😯» «Вы поправились?» «Это ваша мама?» «Что с ней случилось?»

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