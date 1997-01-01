Как Кайли Дженнер: Шарлиз Терон показала макияж от пятилетней дочери

Американская актриса Шарлиз Терон похвасталась ярким макияжем, который ей нанесла дочь.

Шарлиз Терон показала макияж от пятилетней дочери instagram.com/charlizeafrica

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Популярная актриса Шарлиз Терон на своей странице в Инстаграм опубликовала коллаж из двух фото. На первом кадре изображена Кайли Дженнер с выразительным макияжем, а на втором – Шарлиз с макияжем от пятилетней дочери. Ярко-красные губы накрашены не ровно, а на веках виднеются золотистые тени.

Под публикацией актриса написала так:

«Кто есть кто?»

Кайли стала одной из первых, кто оценил и прокомментировал забавный снимок. В ответ на публикацию Дженнер отправила смеющийся смайл и красные поцелуи, намекая на получившийся образ.

Напомним, что Шарлиз воспитывает двоих детей, которых взяла из детдома. Сына Джексона она усыновила в 2012 году и совсем недавно объявила о том, что он - теперь девочка, так как определил себя как трансгендера. А дочь Огаст Терон приютила сразу после ее рождения.

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