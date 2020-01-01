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Бывшая жена Узелкова рассказала о негативных эмоциях, которые разрушают организм

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Украинская телеведущая Марина Боржемская поделилась с подписчиками полезной информацией.

Бывшая жена Узелкова рассказала о негативных эмоциях, которые разрушают организм
Бывшая жена Узелкова рассказала о негативных эмоциях, которые разрушают организм
instagram.com/uzelkova.marina

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует в белой рубашке, бежевом пальто и штанах такого же цвета. Одну часть лица спортсменка прикрыла волосами и нежно улыбнулась, закрыв глаза. Умиротворенное фото Марина дополнила постом, в котором рассказала о том, как негативные эмоции отражаются на состоянии человека:

«При плохом самочувствии, позитивные эмоции ускорят выздоровление, негативные же наоборот замедляют и снижают иммунитет👇
😡 гнев ослабляет работу печени
😭 горе ослабляет работу лёгких
😟 беспокойство ослабляет работу желудка
😨 стресс ослабляет работу мозга и сердца
😬 страх ослабляет работу почек
😳 жадность ослабляет системы пищеварения
😤 ревность нарушает гормональный статус организма».

Поклонники поблагодарили Боржемскую за полезную информацию и признались, что замечали, как негативные эмоции деструктивно влияют на самочувствие:

«Очень правильные слова!»

«Согласна с Вами на все 100%».

«Все в точку!»

«Спасибо Вам большое».

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Источник: ivonа bigmir)net

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