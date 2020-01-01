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Горячая штучка: Дорофеева сексуально станцевала под свою песню

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Украинская певица Надя Дорофеева порадовала своих подписчиков зажигательным танцем.

Дорофеева сексуально станцевала под свою песню
Дорофеева сексуально станцевала под свою песню
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость танцует в черном топе, расстёгнутой рубашке и штанах под свою сольную песню «Gorit». Образ певица дополнила ярким макияжем и двумя хвостиками из накладных прядей блондинистого цвета. Однако главной изюминкой видео стал эффект горящих ногтей, когда артистка подносила свою руку близко к камере ее ногти будто бы загорались, что и вызвало ажиотаж среди фанатов.

Поклонники не скрывали своих эмоций от увиденного, активного делясь впечатлениями в комментариях:

«Надя, твои пальцы в порядке? Не согрели?»

«Божее, какая красота».

«Обалденная!»

«Богиня красоты».

«Боже, какая офигенная».

«Осторожно! Огненная Надежда, слишком горячо».

«Восхищаемся тобой и твоим треком, ты большая молодец. Это заслуженно».

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Источник: ivonа bigmir)net

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