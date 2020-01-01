Горячая штучка: Дорофеева сексуально станцевала под свою песню
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость танцует в черном топе, расстёгнутой рубашке и штанах под свою сольную песню «Gorit». Образ певица дополнила ярким макияжем и двумя хвостиками из накладных прядей блондинистого цвета. Однако главной изюминкой видео стал эффект горящих ногтей, когда артистка подносила свою руку близко к камере ее ногти будто бы загорались, что и вызвало ажиотаж среди фанатов.
Поклонники не скрывали своих эмоций от увиденного, активного делясь впечатлениями в комментариях:
«Надя, твои пальцы в порядке? Не согрели?»
«Божее, какая красота».
«Обалденная!»
«Богиня красоты».
«Боже, какая офигенная».
«Осторожно! Огненная Надежда, слишком горячо».
«Восхищаемся тобой и твоим треком, ты большая молодец. Это заслуженно».
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