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Жена Остапчука намекнула на то, что у нее большой нос

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Супруга украинского телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками ценным советом.

Жена Остапчука намекнула на то, что у нее большой нос
Жена Остапчука намекнула на то, что у нее большой нос
instagram.com/kristygor

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Звездная жена Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в блестящем силуэтном платье на тонких бретельках, которое выигрышно подчеркивает стройную фигуру девушки. Образ Кристина дополнила красивой прической с массивным аксессуаром на волосах.

Под публикацией звездная супруга призналась, что не всегда держит ровную осанку и призвала подписчиц следить за собой. В ходе совета девушка намекнула на то, что у нее большой нос:

«Я часто сутулюсь, с детства так ещё, и точно уж не от тяжёлой работы, а от того, что забываю... но так хочу всегда быть с красивой осанкой и с гордо приподнятыми носиком. А мне есть что приподнимать, как видите! 😂
Девочки, давайте будем ближе к Аристократам, и всегда помнить, что мы красотки!
Расправим плечи, поднимем носики и полный вперёд!»

Поклонницы поблагодарили девушку за напоминание, и осыпали комплиментами:

«Такая нежная!»

«Красотка!»

«Кристина, спасибо за напоминание».

«Про осанку совет всегда своевременный».

«Та ладно, красивый нос».

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Источник: ivonа bigmir)net

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