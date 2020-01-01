Жена Остапчука намекнула на то, что у нее большой нос
Читай также: Беременная Эмили Ратажковски показала голое фото в ванной
Звездная жена Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в блестящем силуэтном платье на тонких бретельках, которое выигрышно подчеркивает стройную фигуру девушки. Образ Кристина дополнила красивой прической с массивным аксессуаром на волосах.
Под публикацией звездная супруга призналась, что не всегда держит ровную осанку и призвала подписчиц следить за собой. В ходе совета девушка намекнула на то, что у нее большой нос:
«Я часто сутулюсь, с детства так ещё, и точно уж не от тяжёлой работы, а от того, что забываю... но так хочу всегда быть с красивой осанкой и с гордо приподнятыми носиком. А мне есть что приподнимать, как видите! 😂
Девочки, давайте будем ближе к Аристократам, и всегда помнить, что мы красотки!
Расправим плечи, поднимем носики и полный вперёд!»
Поклонницы поблагодарили девушку за напоминание, и осыпали комплиментами:
«Такая нежная!»
«Красотка!»
«Кристина, спасибо за напоминание».
«Про осанку совет всегда своевременный».
«Та ладно, красивый нос».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Влад Яма трогательно поздравил своего сына с первым юбилеем
- Бывшая жена Узелкова рассказала о негативных эмоциях, которые разрушают организм
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил