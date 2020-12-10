«Красавица»: жена Монатика показала новогодние снимки
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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в новогодней атмосфере. На кадрах знаменитость позирует на фоне новогодней елки и праздничных украшений для дома в ЦУМе. Ирина надела черное длинное платье, пиджак такого же цвета и ботинки на грубой подошве. Волосы девушка распустила, и сделала сдержанный макияж, акцентируя внимание на естественной красоте.
Под публикацией звездная жена призналась, что задержалась на работе и мечтает поскорее вернуться домой к детям:
«Шёл 12 час ... люблю свою работу -дело жизни, и добрые дела, и предновогоднее настроение… но уже так сильно хочется к малышам домой ♥️♥️♥️».
Поклонники восхитились милыми снимками, и рассыпались в комплиментах:
«Какая вы прекрасная!»
«Ирочка! Красавица!»
«Любимая новогодняя».
«Новогодняя Ирина».
«Ируся, красивая!»
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