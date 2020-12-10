Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Красавица»: жена Монатика показала новогодние снимки

Комментариев: 1
Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками милыми снимками.

Жена Монатика показала новогодние снимки
Жена Монатика показала новогодние снимки
instagram.com/irinamonatik

Читай также: «Помню твой первый крик»: Влад Яма трогательно поздравил сына с первым юбилеем

Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в новогодней атмосфере. На кадрах знаменитость позирует на фоне новогодней елки и праздничных украшений для дома в ЦУМе. Ирина надела черное длинное платье, пиджак такого же цвета и ботинки на грубой подошве. Волосы девушка распустила, и сделала сдержанный макияж, акцентируя внимание на естественной красоте.

Под публикацией звездная жена призналась, что задержалась на работе и мечтает поскорее вернуться домой к детям:

«Шёл 12 час ... люблю свою работу -дело жизни, и добрые дела, и предновогоднее настроение… но уже так сильно хочется к малышам домой ♥️♥️♥️».

Поклонники восхитились милыми снимками, и рассыпались в комплиментах:

«Какая вы прекрасная!»

«Ирочка! Красавица!»

«Любимая новогодняя».

«Новогодняя Ирина».

«Ируся, красивая!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Ирина Монатик, Ирина Монатик 2020, Ирина Монатик фото, Ирина Монатик инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.12.2020, 09:55
Оценка:  -1
гость
Почему все восторгаются этой уродиной?!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь