«Красавица»: жена Монатика показала новогодние снимки

Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками милыми снимками.

Жена Монатика показала новогодние снимки instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в новогодней атмосфере. На кадрах знаменитость позирует на фоне новогодней елки и праздничных украшений для дома в ЦУМе. Ирина надела черное длинное платье, пиджак такого же цвета и ботинки на грубой подошве. Волосы девушка распустила, и сделала сдержанный макияж, акцентируя внимание на естественной красоте.

Под публикацией звездная жена призналась, что задержалась на работе и мечтает поскорее вернуться домой к детям:

«Шёл 12 час ... люблю свою работу -дело жизни, и добрые дела, и предновогоднее настроение… но уже так сильно хочется к малышам домой ♥️♥️♥️».

Поклонники восхитились милыми снимками, и рассыпались в комплиментах:

«Какая вы прекрасная!» «Ирочка! Красавица!» «Любимая новогодняя». «Новогодняя Ирина». «Ируся, красивая!»

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