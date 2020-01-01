Известная певица Юлия Санина поделилась с подписчиками милым фото со своим сыном.

Юлия Санина поделилась трогательным фото со своим сыном instagram.com/the_hardkiss

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Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с отдыха в Египте. На кадре знаменитость запечатлена в купальнике, белой рубашке и кепке, а на руках держит своего сыночка. Пляжный образ Юлия дополнила распущенными волосами и едва заметным макияжем, который подчеркнул естественную красоту артистки. Даниил сидит на коленях у звездной мамочки, нежно обнимая и целуя ее.

Под публикацией Санина призналась, что они с семьей решили провести один день на корабле, плавая в безграничном голубом море:

«Какой потрясающе красивый день мы прожили сегодня ❤️

#зашиваетдушу».

Поклонники восхитились милым семейным снимком, и рассыпались в комплиментах:

«Какие же вы красивые». «Такие сладкие». «Нежные и трогательные». «Вы очень красивые». «Боже, такие потрясающие вы. Данька так вырос, такой чудесный».

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