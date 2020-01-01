Юлия Санина поделилась трогательным фото со своим сыном
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Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с отдыха в Египте. На кадре знаменитость запечатлена в купальнике, белой рубашке и кепке, а на руках держит своего сыночка. Пляжный образ Юлия дополнила распущенными волосами и едва заметным макияжем, который подчеркнул естественную красоту артистки. Даниил сидит на коленях у звездной мамочки, нежно обнимая и целуя ее.
Под публикацией Санина призналась, что они с семьей решили провести один день на корабле, плавая в безграничном голубом море:
«Какой потрясающе красивый день мы прожили сегодня ❤️
#зашиваетдушу».
Поклонники восхитились милым семейным снимком, и рассыпались в комплиментах:
«Какие же вы красивые».
«Такие сладкие».
«Нежные и трогательные».
«Вы очень красивые».
«Боже, такие потрясающие вы. Данька так вырос, такой чудесный».
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