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Пора в Playboy: Алина Гросу засветила пышную грудь в образе соблазнительной «зайки»

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Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Алина Гросу засветила пышную грудь в образе соблазнительной «зайки»
Алина Гросу засветила пышную грудь в образе соблазнительной «зайки»
instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку откровенных фото. На кадрах знаменитость позирует в блестящем бюстгальтере, который выигрышно подчеркивает пышную грудь и в маске с заячьими ушками. Певица часто радует своих фанатов снимками, однако такой откровенный образ демонстрирует впервые.

Под публикацией Алина признается, что хотела бы носить такую маску вместо защитной во время пандемии:

«Уж лучше было бы если б нам нужно было носить такие маски🔥😈
Разбавлю ленту неожиданными фото🙌🏽».

Поклонники удивились, увидев любимую исполнительницу в соблазнительном облике, и рассыпались в комплиментах:

«Ух какая сексуальная!»

«Вау, неожиданно».

«Все фотки огонь! Ты красавица».

«Твоя грудь – это нечто».

«Просто ракета».

«Ты реально звезда».

«Может тебе в Playboy снятся?»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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