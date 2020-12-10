Пора в Playboy: Алина Гросу засветила пышную грудь в образе соблазнительной «зайки»
Читай также: “На ношении масок здесь не настаивают“: Димопулос об отдыхе в ОАЭ во время пандемии
Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку откровенных фото. На кадрах знаменитость позирует в блестящем бюстгальтере, который выигрышно подчеркивает пышную грудь и в маске с заячьими ушками. Певица часто радует своих фанатов снимками, однако такой откровенный образ демонстрирует впервые.
Под публикацией Алина признается, что хотела бы носить такую маску вместо защитной во время пандемии:
«Уж лучше было бы если б нам нужно было носить такие маски🔥😈
Разбавлю ленту неожиданными фото🙌🏽».
Поклонники удивились, увидев любимую исполнительницу в соблазнительном облике, и рассыпались в комплиментах:
«Ух какая сексуальная!»
«Вау, неожиданно».
«Все фотки огонь! Ты красавица».
«Твоя грудь – это нечто».
«Просто ракета».
«Ты реально звезда».
«Может тебе в Playboy снятся?»
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Ирина Билык показала семейные фото с празднования 5-летия младшего сына
- Пышнотелая модель Эшли Грэм позировала топлес на новых фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил