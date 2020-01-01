«Помню твой первый крик»: Влад Яма трогательно поздравил сына с первым юбилеем
Читай также: Юлия Санина поделилась трогательным фото со своим сыном
Популярный танцовщик Влад Яма на своей странице в Инстаграм опубликовал фото своего сына Леона. На кадре звездный сын запечатлен в пустыне, сидя на песке, и мило улыбаясь, глядя в камеру. Мальчишка одет в черную футболку и такого же цвета спортивные штаны.
Под публикацией Влад написал трогательные слова в честь 5-летия сына:
«Леон. 5 лет.
Как одно мгновение.
Помню Твой первый крик. В тот день моя жизнь поменялась навсегда. Люблю безумно! Хочу быть Тебе другом. Всегда.
@liliya_yama , спасибо за Чудо❤️».
Поклонники присоединились к поздравлению, и рассыпались в приятных словах:
«С первым юбилеем, пусть растет настоящим мужчиной и настоящим человеком».
«Прелестный мальчик! Похож на маму. С Днем рождения».
«Красавчик! С Днем рождения сынульку. На маму похож».
«Такой красавчик у вас».
«Папина и мамина копия! Здоровья малышу и родителям».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Беременная Эмили Ратажковски показала голое фото в ванной
- Оля Цибульская заинтриговала подписчиков фото со свадебной фатой
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил