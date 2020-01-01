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«Помню твой первый крик»: Влад Яма трогательно поздравил сына с первым юбилеем

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Украинский хореограф Влад Яма поделился с подписчиками редким снимком своего сына.

Влад Яма трогательно поздравил сына с первым юбилеем
Влад Яма трогательно поздравил сына с первым юбилеем
instagram.com/vladyama_official

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Популярный танцовщик Влад Яма на своей странице в Инстаграм опубликовал фото своего сына Леона. На кадре звездный сын запечатлен в пустыне, сидя на песке, и мило улыбаясь, глядя в камеру. Мальчишка одет в черную футболку и такого же цвета спортивные штаны.

Под публикацией Влад написал трогательные слова в честь 5-летия сына:

«Леон. 5 лет.
Как одно мгновение.
Помню Твой первый крик. В тот день моя жизнь поменялась навсегда. Люблю безумно! Хочу быть Тебе другом. Всегда.
@liliya_yama , спасибо за Чудо❤️».

Поклонники присоединились к поздравлению, и рассыпались в приятных словах:

«С первым юбилеем, пусть растет настоящим мужчиной и настоящим человеком».

«Прелестный мальчик! Похож на маму. С Днем рождения».

«Красавчик! С Днем рождения сынульку. На маму похож».

«Такой красавчик у вас».

«Папина и мамина копия! Здоровья малышу и родителям».

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Источник: ivonа bigmir)net

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