«Помню твой первый крик»: Влад Яма трогательно поздравил сына с первым юбилеем

Украинский хореограф Влад Яма поделился с подписчиками редким снимком своего сына.

Влад Яма трогательно поздравил сына с первым юбилеем instagram.com/vladyama_official

Читай также: Юлия Санина поделилась трогательным фото со своим сыном

Популярный танцовщик Влад Яма на своей странице в Инстаграм опубликовал фото своего сына Леона. На кадре звездный сын запечатлен в пустыне, сидя на песке, и мило улыбаясь, глядя в камеру. Мальчишка одет в черную футболку и такого же цвета спортивные штаны.

Под публикацией Влад написал трогательные слова в честь 5-летия сына:

«Леон. 5 лет.

Как одно мгновение.

Помню Твой первый крик. В тот день моя жизнь поменялась навсегда. Люблю безумно! Хочу быть Тебе другом. Всегда.

@liliya_yama , спасибо за Чудо❤️».

Поклонники присоединились к поздравлению, и рассыпались в приятных словах:

«С первым юбилеем, пусть растет настоящим мужчиной и настоящим человеком». «Прелестный мальчик! Похож на маму. С Днем рождения». «Красавчик! С Днем рождения сынульку. На маму похож». «Такой красавчик у вас». «Папина и мамина копия! Здоровья малышу и родителям».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.